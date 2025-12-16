Aslan, Gael y Emma: tres perros convertidos en íconos navideños

Este diciembre, la Navidad no solo brilla en luces y árboles. También camina con correa. Por parques y calles, tres perros vestidos con accesorios navideños se han convertido en una postal inesperada de la temporada, no por estridencia, sino por elegancia, calma y una complicidad que se percibe a simple vista.



Aslan, un pastor ovejero; Gael, un imponente San Bernardo; y Emma, una pequeña y encantadora shitzu, forman un trío que llena de color cada espacio que visita. Sus atuendos festivos llaman la atención, pero es su porte, su pelaje y la naturalidad con la que posan frente a las cámaras lo que termina por robarse todas las miradas.



La historia comenzó cuando Gael y Aslan se conocieron en un evento canino. Según relatan sus dueñas, la conexión fue inmediata. Desde entonces se volvieron inseparables: juegan, corren, brincan y se acompañan a todas partes. Lo curioso, aseguran, es que esa complicidad no se repite con otros perros. Solo ocurre entre ellos.



Con el tiempo se sumó Emma, la “hermana adoptiva” de Aslan. Su llegada terminó de completar un grupo tan fotogénico como tranquilo. Juntos son sociables, pacientes y sorprendentemente coordinados, incluso cuando los rodea gente y cámaras.



Con gorros, bufandas, capas y otros accesorios navideños, Aslan, Gael y Emma se han convertido en pequeños embajadores del espíritu de diciembre. Cada paseo es una sesión de fotos improvisada y cada salida, una excusa para provocar sonrisas. Sus dueñas coinciden en que lo más especial no es cómo se ven, sino la armonía y el cariño que existe entre ellos, algo poco común incluso en el mundo canino.

Quienes deseen seguir sus aventuras pueden encontrarlos en redes sociales: Gael en @gael_thebernese, Emma en @emma_shitzu__ y Aslan en @aslan_elovejero.

