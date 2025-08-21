Así vive José Oldemar, el agricultor que cambió el café por la siembra de felicidad

Mollejones de Pérez Zeledón es uno de esos lugares que enamoran a primera vista: montañas verdes, aire puro y paisajes que quitan el aliento. En medio de esa belleza natural vive y trabaja José Oldemar Morales, un agricultor de 60 años que siembra café… pero también alegría.



Don José ha pasado toda su vida en la zona. Padre de cuatro hijos y con dos décadas de matrimonio, no solo cultiva la tierra: también colabora con una empresa local en la producción de pasto que alimenta a cabras. Su rutina empieza temprano, entre cafetales y labores del campo, y termina con una sonrisa.



Además, ha encontrado otra manera de compartir su tierra: realiza actividades de turismo rural en Uvita, donde acerca a los visitantes a lo mejor del campo y la naturaleza.



Más que agricultor, José Oldemar es un sembrador de esperanza. Quienes lo conocen aseguran que su mayor cosecha no está en la tierra, sino en los corazones de su familia, sus vecinos y su comunidad.



Repase la historia completa de este agricultor en el video disponible en la portada del artículo.

