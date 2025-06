Así se vive un taller floral guiado por un maestro con más de 30 años de experiencia

En Alajuela tuvimos la oportunidad de participar en un taller único, diseñado para enseñar a crear un arreglo floral desde cero. La experiencia estuvo dirigida por Jorge Cabezas, fundador de la floristería Las Rosas del Profe, quien compartió con entusiasmo los conocimientos acumulados durante más de tres décadas dedicadas al arte floral.



Durante tres horas, Cabezas guió a los asistentes paso a paso. Desde la selección de materiales y la combinación de colores, hasta la estructura y el toque final, cada momento del taller reveló el oficio detrás de lo que, muchas veces, se percibe solo como un adorno. Su pasión por esta labor nació en su juventud, cuando un amigo le enseñó sus primeros trucos. Desde entonces, no ha dejado de perfeccionar su técnica.



Los participantes quedaron gratamente sorprendidos con los resultados. Muchos no imaginaban que eran capaces de lograr composiciones tan delicadas, armónicas y llenas de vida. La experiencia no solo dejó nuevos conocimientos, sino también una gran satisfacción personal.



Quienes deseen ser parte de futuros talleres o conocer más sobre sus servicios pueden visitar las redes sociales de Floristería Las Rosas del Profe.



Repase esta experiencia completa en el reportaje que acompaña esta nota.