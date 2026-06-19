Así es Granja Crujim, el destino familiar que enamora a sus visitantes desde 1999

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En medio de la naturaleza de Boquerón de Oreamuno, Cartago, se encuentra Granja Crujim, un destino familiar que desde 1999 recibe visitantes que buscan disfrutar del campo y el aire libre (ver video adjunto).

El proyecto nació gracias al esfuerzo de los tíos de Allan Cabezas y, 27 años después, él continúa impulsando este espacio que se ha convertido en un atractivo de la zona.

Rodeada de extensas áreas verdes, Granja Crujim ofrece actividades para toda la familia. Los visitantes pueden pescar truchas, conocer la granja de animales, disfrutar de los platillos del restaurante y compartir en las áreas de juegos para niños. Además, la entrada es gratuita, ya que únicamente se solicita consumir dentro de las instalaciones.

Abierto de viernes a domingo, de 9 de la mañana a 5 de la tarde, este rincón cartaginés invita a desconectarse de la rutina y vivir una experiencia en contacto con la naturaleza.

Para más información, las personas pueden encontrar a Granja Crujim en redes sociales o comunicarse al 8581-1515.







