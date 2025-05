Así es el club gastronómico que une a desconocidos con cucharas y mucho cariño

Una vez al mes, la cocina deja de ser rutina para convertirse en magia. En Costa Rica, existe un rincón donde los libros de recetas no se quedan en la estantería: se transforman en platillos reales, llenos de sabor, color y emoción. Se trata del Cookbook Club by Lunada, un club gastronómico fundado por Mauren Molina, una mujer apasionada por la cocina y por reunir a las personas en torno a la comida.



La dinámica es tan sencilla como entrañable: se elige un libro o tema culinario, cada miembro prepara una receta en casa y luego se encuentran para compartir, probar, conversar y celebrar. No hay competencia ni presión: solo cocina hecha con amor, platos llenos de historia y sobremesas que se alargan entre risas, aprendizajes y conexiones.



Cada edición del club es distinta. Puede girar en torno a la cocina italiana, la comida callejera asiática o los secretos de la panadería francesa. Pero hay algo que siempre se repite: la calidez de quienes se sientan a la mesa.



Para Mauren, fundadora del club, cocinar es un acto de amor. Y así lo vive cada vez que abre su casa o un nuevo espacio para que otras personas descubran que compartir comida también es compartir vida.



"Es como viajar sin moverse, aprender sin estudiar y celebrar sin motivo, solo por el hecho de estar juntos", nos cuenta Mauren con una sonrisa.

El Cookbook Club es eso: una comunidad, un ritual, un escape mensual donde los ingredientes principales son la curiosidad, el sabor y el cariño.

Repase el reportaje completo en el video que aparece en la portada de este artículo.



Puede encontrarlos en Instagram como @cookbookclub.cr.