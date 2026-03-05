Aprendió en YouTube y hoy vende pan de masa madre que conquista Aserrí

En Aserrí, el aroma del pan recién horneado tiene un protagonista claro. Francisco Retana decidió transformar la curiosidad en oficio y los videos en internet en una herramienta para construir su propio emprendimiento. Aprendió el arte del pan de masa madre viendo tutoriales en YouTube, convencido de que el conocimiento está disponible para quien lo busca.



En redes sociales es conocido como Fran Panadero. En TikTok comparte su proceso, los retos diarios y el detrás de cámaras de cada horneada. Su contenido no oculta los tropiezos. Se ha quemado, el pan no siempre salió como esperaba y repitió recetas en múltiples ocasiones. Cada intento fallido fue parte del aprendizaje.



Lejos de abandonar la idea, decidió insistir. Ajustó tiempos, perfeccionó técnicas y entendió el comportamiento de la masa madre. Hoy ofrece su pan artesanal entre ₡3.200 y ₡4.000, producto de horas de práctica y disciplina. Cada pieza refleja constancia y dedicación.



Más allá del sabor, su carisma también ha sido clave. Los mensajes que recibe reconocen su esfuerzo y la transparencia con la que muestra su proceso. Francisco combina tradición con tecnología, oficio manual con plataformas digitales, y demuestra que el emprendimiento moderno puede construirse paso a paso.



Quienes deseen probar su pan pueden hacer sus pedidos al 8546-9063 o buscarlo en redes sociales como Fran Panadero.



Conozca más sobre su proceso y su emprendimiento en el video que está en la portada del artículo.

