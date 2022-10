Apapachos, caricias y besos: la fórmula para el amor eterno

Por José Miguel Cruz | 19 de octubre de 2022, 18:30 PM

El respeto, la atención y la comunicación son los principios que guían la convivencia de este matrimonio florense.



Manuel Rodríguez tiene 78 años de edad y su esposa, Blanca Azofeifa, tiene 73. Han estado casados durante 60 años, y en los últimos 40 han vivido en su casa de San Joaquín de Flores, en Heredia, donde conversaron con un equipo de Más Que Noticias en la entrevista que aparece en el video adjunto.



Cuando se les visita, es imposible no notar los pequeños momentos que revelan la envergadura de su amor; en cada ocasión que encuentran, se toman de la mano, ya sea en el comedor de su casa o en la calle, mientras pasean.



De la mano es como también se enfrentaron a uno de los momentos más difíciles de su vida: la pandemia del COVID-19.



En ese momento, se vieron obligados a cerrar la soda que operaban y que representaba el principal ingreso económico para la familia. Ahora, también de la mano, trabajan incansablemente vendiendo comida por encargo desde su casa, algo que les permite un pequeño respiro y que no sería posible si no fuera por la privilegiada cuchara que tiene Blanca, una que ya se ha hecho un nombre entre los vecinos y amigos de la comunidad.



Encuentre todos los detalles sobre esta destacada pareja florense en el video adjunto.



Si desea visitar a la familia Rodríguez Azofeifa en su casa y compartir una buena conversación cargada de sabiduría y de consejos y, como no, de uno de los afamados platillos de ‘Blanquita’, puede llamarlos al número: 2265-8017.