Andrey Morales: el dirigente scout con síndrome de Down que transforma inclusión en acción

Es sábado por la mañana en Piedades de Santa Ana. Son las 9 en punto y Andrey Morales se alista con entusiasmo para iniciar su jornada junto a quienes más ama: su tropa scout.



Morales no es un integrante más. Es el único dirigente con síndrome de Down que, desde hace cinco años consecutivos, sirve activamente dentro de una tropa de Guías y Scouts de Costa Rica.

Su compromiso, constancia y amor por el movimiento le han valido incluso una condecoración especial, otorgada por la organización como reconocimiento a su servicio (vea el video adjunto).



Andrey llegó al escultismo cuando era niño, en busca de amigos y de un espacio donde aprender a convivir. En ese entonces, el grupo se convirtió para él en una escuela de valores, respeto y trabajo en equipo. Con el paso del tiempo, creció, aprendió y comenzó a asumir responsabilidades.



Hoy, ya como adulto, es dirigente. Se encarga de coordinar juegos, apoyar a los líderes de la tropa y acompañar a niños que atraviesan procesos similares a los que él vivió. Su presencia es un recordatorio constante de que la inclusión no es un discurso, sino una práctica diaria.



Quienes comparten con Andrey coinciden en algo: su liderazgo nace del ejemplo. Siempre dispuesto a ayudar, escuchar y sumar, demuestra que el servicio scout no entiende de etiquetas, sino de vocación.



La historia de Morales es también la historia de cómo los espacios inclusivos transforman vidas. De aquel niño que llegó en busca de amigos, hoy emerge un dirigente que inspira a otros a creer en sí mismos y a encontrar su lugar.

