Andrés Cascante convierte el saxofón en su camino hacia los sueños

Andrés Cascante Espinoza tiene 16 años, cursa noveno año y encontró en el saxofón la mejor forma de expresar su talento. Este vecino de Tibás tiene síndrome de Down y avanza con disciplina hacia su sueño de convertirse en músico profesional.

Su historia comenzó en la banda municipal de Tibás. Allí aprendió a tocar el instrumento que hoy domina con gran destreza (ver video de 'Más que Noticias' adjunto en la portada).

La constancia convirtió cada ensayo en un paso hacia nuevas metas. Su familia y sus compañeros acompañan cada presentación. Todos celebran sus logros y reconocen su dedicación.

Andrés sueña con ser saxofonista profesional. Cada interpretación refleja el esfuerzo que realiza para perfeccionar su técnica y seguir creciendo como músico.

Su historia recuerda la importancia de brindar oportunidades a las personas con síndrome de Down. El talento, la disciplina y el apoyo permiten alcanzar grandes objetivos.