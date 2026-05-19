Albertito Crema: el adulto mayor que reparte alegría desde El Tablón del Guarco

En la comunidad de El Tablón de El Guarco hay una bebida que muchos conocen pero cuya receta nadie logra descifrar. La prepara Alberto Ramírez, aunque en el pueblo casi nadie lo llama así. Para todos él es "Albertito Crema".

Albertito ideó una bebida a base de café que, según quienes la prueban, tiene un efecto inmediato: poner a la gente de buen humor. Por eso él mismo la bautizó como "la crema de la felicidad". La receta exacta sigue siendo un secreto familiar, pero en la comunidad aseguran que algo tiene, porque Albertito siempre anda sonriente, ayudando a otros y contagiando alegría.

La preparación la aprendió de sus padres, quienes le enseñaron desde joven cómo elaborar esta bebida. Con los años, la receta se convirtió en parte de su identidad. Fue hasta ahora, ya siendo adulto mayor, que decidió compartirla más allá de su círculo cercano.

En El Tablón, Albertito no es querido solo por su crema. También lo es por su forma de ser. Los vecinos cuentan que lleva años siendo una de las personas más serviciales de la comunidad, siempre dispuesto a colaborar y ayudar a quien lo necesite. Por eso, cuando su hija lo impulsó a comercializar la bebida, muchos celebraron la idea.

Hoy, Albertito Crema comparte una tradición familiar, una forma de ver la vida y una energía que ya forma parte de la identidad del pueblo.

Para conocer de cerca la historia de Albertito y descubrir todo lo que hay detrás de su famosa crema, no deje de revisar el reportaje completo en el video que aparece en la portada del artículo.



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