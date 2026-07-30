Adultos mayores de Belén representarán a Costa Rica en un festival folclórico en México

En Belén de Heredia, un grupo de adultos mayores cambia por unas horas su rutina para ensayar pasos, movimientos y coreografías tradicionales. Son 13 integrantes —12 mujeres y un hombre— que se preparan para representar a Costa Rica en el Quinto Festival Son Ritmo y Folclor, que se realizará en Xalapa, Veracruz, México. La invitación representa una oportunidad para mostrar fuera del país parte de la cultura costarricense. También demuestra que la edad no es un límite cuando existen entusiasmo, disciplina y amor por el baile (ver video adjunto).

El viaje comenzó a tomar forma gracias al profesor Roberto Chavarría, quien enlazó al grupo con el maestro Jesús González, del Ballet Folclórico Kinich. A partir de ese contacto surgió la posibilidad de participar en el encuentro internacional y compartir escenario con agrupaciones de otros lugares. Desde entonces, los adultos mayores intensificaron sus ensayos y comenzaron a prepararse para asumir esta experiencia. La maestra Hazel Morera es una de las personas que los acompaña durante el proceso.

Bailar para representar al país

Cada ensayo requiere coordinación, memoria y resistencia física, pero sobre todo mucha ilusión. Para los integrantes, viajar a México no significa únicamente participar en un festival, sino también demostrar todo lo que pueden alcanzar durante esta etapa de sus vidas. El folclor les permite mantenerse activos, compartir con otras personas y conservar vivas las tradiciones. Ahora esperan llevar sus coreografías hasta Veracruz y representar con orgullo a su comunidad y a Costa Rica.

Sin embargo, antes de llegar al escenario, deben completar otro reto: reunir el dinero necesario para costear el viaje. Actualmente venden arroz con leche y diferentes comidas, además de organizar rifas para cubrir los gastos. Cada venta se convierte en un pequeño paso hacia México y en una forma de involucrar a toda la comunidad en el proyecto. Los bailarines esperan recibir el apoyo de quienes deseen colaborar con su sueño.

Las personas interesadas en obtener más información o ayudar al grupo pueden comunicarse a los correos [email protected] y [email protected].

Para estos 13 adultos mayores, cada ensayo y cada actividad de recaudación tienen un mismo propósito: demostrar que nunca es tarde para bailar, viajar y representar al país con orgullo.