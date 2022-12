Adultos mayores adoptaron y dedicaron su vida al cuido de un hombre con discapacidad

Sin duda uno de los mayores actos de amor es criar a una persona con la que no se comparte ninguna relación biológica. Ese es el caso de Fernando Badilla, de 84 años, y María Solís, de 85, quienes dieron un hogar a Juan Pablo, un hombre con parálisis cerebral, hace 43 años.



Ahora, en la tercera edad, este matrimonio de San Pablo de Heredia continúa cuidando a su hijo de corazón, a quien adoptaron tras darse cuenta que no podían tener hijos. Para ellos, la condición que tuviera el pequeño no fue un impedimento, escogieron a Juan Pablo y desde hace más de cuatro décadas han dedicado todo su amor y tiempo a él.



Ambos reconocen que, a su edad, ya padecen de varios problemas de salud, pero eso no los limita a apoyar y a estar siempre presentes en la vida de Juan Pablo, quien les demuestra el amor que les tiene constantemente.



El camino no fue fácil, el muchacho no pudo caminar hasta los ocho años, cuando lo sometieron a una cirugía en los pies. Antes de esa intervención, María debía llevarlo alzado a todos los lugares a los que fueran, incluso a los centros médicos, hecho por el cual desarrolló problemas en la espalda que hoy todavía sigue sufriendo.



Fernando, por su lado, fue educador y director de escuelas, por lo que debía viajar lejos durante la semana mientras obtenía una plaza cerca del hogar. No obstante, esto nunca lo alejó de su deber como padre y de su dedicación sincera de siempre estar pendiente de su familia.



La pareja recuerda con gran nostalgia los años de sacrificio y de dedicación que caracterizó la llegada del nuevo miembro de la familia.