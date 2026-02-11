A los 65 años regresó a la universidad para vencer su miedo a las computadoras

En San Rafael de Heredia, mientras muchos reducen el paso y hablan de descanso, Fernando Acuña Angulo tomó una decisión distinta. Se sentó frente a una computadora, abrió un cuaderno y volvió a ser estudiante.



Tiene 65 años.



Educador físico de profesión, nadador por convicción, siempre fue un hombre de movimiento. Su vida transcurrió entre piscinas, ejercicios y rutinas de salud. Pero había un territorio que evitaba: la tecnología.



Lo dice con franqueza, casi con humor: “Eso de los botones, los programas y los archivos… nunca fue lo mío”.



Durante años dejó ese mundo para después. Hasta que un día entendió que el “después” ya había llegado.



Del gimnasio al teclado

Acostumbrado a entrenar el cuerpo, decidió entrenar la mente. Se matriculó en un programa de alfabetización digital para personas adultas mayores que imparte la Universidad Nacional de Costa Rica.



Comenzó desde lo más básico: encender la computadora, mover el mouse, crear un documento, buscar información en internet. Acciones simples para muchos, pero para él eran pequeños triunfos diarios.



Parte de su motivación vino de cerca. Su hijo es ingeniero informático. Verlo desenvolverse con naturalidad entre pantallas y códigos despertó una pregunta que no lo soltó.



“Yo dije: ¿por qué no aprender también?”.



La respuesta fue clara. Podía intentarlo.



Hoy la escena es distinta. Fernando pasa horas practicando. Investiga, escribe, se equivoca, vuelve a intentar. Defiende el teclado con la misma disciplina con la que antes contaba largos en la piscina.



Aprender no tiene fecha de vencimiento

Don Fernando no busca diplomas ni aplausos. Busca autonomía. Quiere entender el mundo que lo rodea. Enviar correos, leer noticias, comunicarse, no depender de nadie para resolver algo básico.



En su caso, aprender se convirtió en una forma de mantenerse activo, curioso y vivo. Y lo hace con la energía de quien todavía tiene mucho por descubrir.



Si desea conocer más detalles de su proceso y verlo en clases, puede repasar el reportaje completo en el video que aparece en la portada del artículo.

