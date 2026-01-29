A los 100 años sigue votando y celebrando la democracia

En Heredia vive Don Efraín Alfaro, un hombre que a sus 100 años sigue celebrando la democracia con la misma convicción de siempre. Cada mañana enciende el radio, lee el periódico y se mantiene informado, un hábito que lo ha acompañado durante toda su vida y que, asegura, es clave para ejercer un voto consciente. “Si yo puedo, ¿por qué los jóvenes no?”, se pregunta con una sonrisa tranquila.



Luego de informarse, se dirige al campo, donde continúa trabajando con disciplina. Entre surcos y recuerdos, Don Efraín evoca tiempos en los que las elecciones eran una verdadera fiesta comunitaria: vecinos organizados, candidatos caminando las calles y un ambiente cargado de música, cimarronas y entusiasmo colectivo.



Ha participado en más de 20 elecciones y para él ir a votar nunca ha sido únicamente un derecho. Lo asume como una responsabilidad y una oportunidad de aportar al futuro del país. “Cada elección es una celebración”, dice, al recordar la emoción que rodeaba esos días y el valor que siempre se le dio al sufragio.



Al final de la jornada, encuentra un espacio de recogimiento en la iglesia, donde agradece por Costa Rica y pide que las decisiones del país estén guiadas por valores, responsabilidad y compromiso. Su fe, sumada a su alegría por la vida, forma parte de la energía que lo mantiene activo y atento a la realidad nacional.



Hoy, Don Efraín no solo cumple con su deber ciudadano, sino que se ha convertido en un ejemplo. Su mensaje es directo: informarse, participar y vivir la democracia es una forma de amor por el país. Si a los 100 años aún hay fuerzas para trabajar, aprender y creer en el voto, siempre habrá razones para no quedarse al margen.

