57 años de amor y miles de pasos juntos: don Jorge y doña Mayela alegran con baile típico

Doña Mireya Tames Hernández, de 77 años, y don Jorge Zúñiga Montoya, de 78, llevan 57 años de casados y el próximo 30 de noviembre celebrarán 58 años de matrimonio. Son padres de cinco hijos y, aunque son oriundos de Cartago, desde hace 42 años viven en calle Quirós de San Bosco de Santa Bárbara.

Curiosamente, cuando eran jóvenes nunca bailaron. Fue hasta que ingresaron a un grupo de adultos mayores que decidieron soltarse y descubrir una nueva pasión juntos: el baile típico costarricense.

Hoy, esta pareja se ha convertido en un verdadero referente de alegría, unión y amor por las tradiciones. Entre ensayos, música y coloridos trajes, aseguran que el baile ha sido una pieza fundamental en su vida en pareja (ver video adjunto).

Aunque reconocen que alistarse no es tarea sencilla, debido a cada detalle del vestuario típico, lo hacen con entusiasmo y dedicación al menos tres veces por semana.

Su historia de amor comenzó hace décadas en un novenario y, desde entonces, no se han soltado de la mano. Ahora comparten no solo una vida juntos, sino también la emoción de subir al escenario y mantener vivas las tradiciones costarricenses.

Don Jorge y doña Mayela tienen un deseo muy claro: que los bailes típicos de Costa Rica nunca desaparezcan y que las nuevas generaciones sigan disfrutando de esta expresión cultural.

Entre música, pasos y sonrisas, esta pareja demuestra que la felicidad se construye día a día… y que el amor verdadero también se baila.