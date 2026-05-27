170 años después, William Walker volvió a Cartago… y esta vez nadie quiere que se vaya

En Guadalupe de Cartago, algunos vecinos comentan entre risas que William Walker volvió y anda suelto por las calles. Sí, el mismo nombre que quedó grabado en la memoria colectiva de Costa Rica por la Campaña Nacional y la amenaza filibustera. Ciento setenta años después, muchos no pueden evitar sorprenderse al escucharlo de nuevo. Así que fuimos a comprobarlo.

El otro William Walker

Al preguntar entre vecinos, todos parecían saber con exactitud de quién se hablaba. "Sí, ahí anda", decían.

Sin embargo, al encontrarlo, la escena resultó ser muy distinta a la imaginada. Vestido con una camiseta del Club Sport Cartaginés, jeans, botas y sombrero, estaba trabajando tranquilamente en la restauración del parque frente a una escuela.

Se llama William Walker. Pero este William Walker no llegó a invadir nada. Llegó a ayudar.

Don William cuenta que sus abuelos y su padre eran jamaiquinos. Cuando nació, a su familia simplemente le pareció bonito el nombre "William", sin establecer relación inmediata con el peso histórico del apellido. Y no fue el único caso llamativo en la familia: entre risas, recuerda que incluso tuvo un primo al que nombraron Johnnie Walker.

Un nombre que decidió transformar

Lejos de incomodarse por las bromas o las comparaciones, don William aprendió a convivir con ellas. Con el tiempo las incorporó como parte de su personalidad y se trazó un propósito muy claro: ser "más tico que el gallo pinto" y hacerlo dejando una huella positiva en su comunidad.

Hoy dedica gran parte de su tiempo a restaurar playgrounds, mejorar parques y realizar murales. Es un apasionado de su pueblo y de los espacios comunitarios. Por eso asegura que quiere que, cuando la gente escuche el nombre William Walker en Guadalupe de Cartago, piense en alguien bueno. No en el filibustero. Sino en el vecino que repara parques, apoya a su comunidad y transforma espacios con sus propias manos.

Para conocer a fondo la historia de don William Walker, lo invitamos a ver el reportaje completo en el video que aparece en la portada de este artículo.

