¿Va de paseo con su mascota? Le damos consejos de oro para viajes dentro y fuera del país

Viajar con animales de compañía es totalmente posible siempre que se cumplan las normas sanitarias y se planifique con tiempo. Tanto si usted se desplaza dentro del país como si debe trasladar a su mascota al extranjero, existen lineamientos clave que garantizan seguridad, bienestar y un ingreso ordenado a cualquier destino.

El médico veterinario Juan Carlos Fallas Muñoz explicó cuáles son los requisitos indispensables y las recomendaciones que toda persona debe considerar antes de viajar.



Lo primero es verificar el estado general de salud, contar con vacunas vigentes y asegurarse de que la desparasitación esté actualizada.

También es relevante evitar que los animales coman en exceso antes del trayecto para disminuir el riesgo de vómitos y ansiedad. En el caso de los gatos, lo ideal es que viajen dentro de una transportadora rígida, con una manta que les genere sensación de seguridad.

​Viajes dentro de Costa Rica

Para desplazamientos por carretera hacia zonas turísticas como Guanacaste, Limón o la Zona Norte, los especialistas recomiendan realizar paradas cada dos horas para que la mascota pueda hidratarse, caminar y hacer sus necesidades. Nunca debe dejársele dentro del vehículo, incluso por pocos minutos, debido al riesgo de golpes de calor.

Además, es importante utilizar un arnés de seguridad o un kennel acorde al tamaño del animal, según explicó la etóloga Alexandra Alvarado. La especialista recomendó llevar el carné de vacunación, suficiente agua, alimento, medicación habitual, bolsas para desechos y una manta o juguete que reduzca el estrés. Antes de viajar, conviene verificar si el hospedaje permite animales y bajo qué condiciones.

​Viajes internacionales desde Costa Rica

El traslado de perros y gatos a otros países exige cumplir una serie de requisitos sanitarios y administrativos que varían según la región. Aunque el proceso es completamente viable, Fallas Muñoz indicó que la anticipación es fundamental, ya que los tiempos pueden ir desde pocos días hasta varios meses, especialmente en destinos europeos.

﻿Entre las exigencias más comunes se encuentran:

Microchip ISO 11784 o 11785, que debe aplicarse antes de la vacuna antirrábica.

Vacuna antirrábica vigente, administrada a partir de las 12 semanas de edad y con al menos 21 días de espera antes del viaje.

Vacuna múltiple reciente.

Desparasitación interna y externa entre 5 y 10 días previos al vuelo.

Certificado Veterinario Internacional (CVI) emitido por un médico veterinario y refrendado por Senasa.

Transportadora homologada por IATA, adecuada al tamaño y peso del animal.

Fallas Muñoz recordó que es recomendable acostumbrar a la mascota al kennel varias semanas antes del vuelo, con sesiones cortas y progresivas que eviten ansiedad durante el traslado.

Requisitos según la región

Europa y Reino Unido

Estos destinos exigen microchip, vacuna antirrábica vigente y certificado sanitario emitido dentro de los 10 días previos al viaje. La prueba serológica de anticuerpos contra la rabia suele ser opcional para Costa Rica, aunque podría solicitarse en casos particulares. Algunos países requieren tratamiento contra Echinococcus multilocularis. El proceso puede tardar al menos cuatro meses.

Norteamérica (Estados Unidos y Canadá)

Para ingresar a EE. UU. rigen normas actualizadas: perros mayores de 6 meses, microchip escaneable, vacunas al día, desparasitación reciente, certificación veterinaria que descarte gusano barrenador, formulario de importación del CDC completado.

Centroamérica y Sudamérica

La mayoría solicita certificado de salud oficial, vacunas vigentes, desparasitación y microchip en los países que lo exigen. Algunos destinos aplican tasas de ingreso o requisitos adicionales, por lo que Fallas Muñoz recomienda revisar las normas específicas antes de adquirir los boletos.

El experto Fallas insistió en verificar siempre la versión más reciente de los requisitos del país de destino, mantener copias físicas y digitales de los documentos, reservar con anticipación el espacio para mascotas en la aerolínea y considerar un seguro de viaje que cubra eventualidades.

También recomendó planificar al menos con un mes de anticipación para destinos sencillos y hasta cuatro meses cuando el viaje es hacia Europa o el Reino Unido.