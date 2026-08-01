¿Va a la romería y deja solas a sus mascotas? Estos son los cuidados que debe seguir

Si usted participará en la romería y dejará a sus mascotas solas en casa, debe tomar varias medidas para garantizar su seguridad y bienestar durante su ausencia.

La recomendación del Colegio de Profesionales en Medicina Veterinaria (Colvet) es no dejar a los animales sin atención por más de 24 horas.

Silvia Coto, presidenta del Colvet, explicó que lo primero es avisar a una persona de confianza sobre la ausencia.

​“No deberían de pasar más de 24 horas solos. Esto, vuelvo y te digo, porque pueden haber condiciones propias de la casa, de la infraestructura, de accidentes que puedan ocurrir en nuestra ausencia”, explicó Coto.

La especialista recomienda que una persona visite la vivienda al menos una o dos veces durante el día. Esta persona debe comprobar que los animales estén bien, que tengan agua y comida y que el espacio se mantenga limpio.

​“Esto no quiere decir que tenemos que tener una persona las 24 horas ahí en nuestra casa, pero por lo menos alguien que se comprometa a ir una o dos veces durante el día a darles vuelta, a ver que todo esté bien, a compartir un rato con ellos”, señaló.

Uno de los principales cuidados consiste en dejar suficiente agua fresca. Coto recomienda utilizar varios recipientes en diferentes puntos de la vivienda.

​“No que pongan un balde, ¿verdad?, con un montón, sino que tengan varios platitos con agua puestos en diferentes zonas para que si alguno se gasta o se riega o se contamina, ellos tengan otras opciones de agüita fresca”, detalló.

La cantidad de alimento también debe ajustarse a las características de cada mascota. La veterinaria recomienda consultar al profesional que conoce el estado de salud y el comportamiento del animal.

​“La comida va a variar mucho dependiendo de las características propias de la mascota”, indicó Coto.

El espacio donde permanezcan los animales debe ser seguro, fresco y protegido de las condiciones del tiempo. También debe estar libre de objetos que puedan causar accidentes.

La especialista hizo énfasis en que los perros no deben quedar amarrados durante la ausencia de sus tutores.

​“Bajo ninguna circunstancia dejar un perro amarrado o un gato es restringirle su capacidad de movilizarse”, advirtió.

Los tutores también deben revisar que no existan cables eléctricos u otros objetos peligrosos al alcance de las mascotas. Esta medida es especialmente importante en viviendas donde hay cachorros o animales inquietos.

La identificación es otro punto clave. Los perros y gatos deben contar con un collar y una placa con su nombre y un número de contacto.

​“Si se da un escape de la casa y no lo tenemos con la placa, con el número de contacto y el nombre, pues va a costar más que se reúna con la familia”, explicó.

Antes de salir, Coto recomienda llevar a los perros a caminar. La actividad debe permitirles olfatear con tranquilidad.

​“La caminata con ellos no es tanto lo importante, la distancia que caminen. Es la posibilidad de que ellos puedan olfatear todo lo que quieran”, explicó.

También es posible dejar juguetes de enriquecimiento ambiental. Estos objetos pueden ayudar a reducir la ansiedad de los animales durante la ausencia de sus tutores.

​“Esto hace que el perro también baje un poco su nivel de ansiedad y tolere y maneje mejor la separación de sus tutores”, afirmó.

El Colvet mantiene además el llamado para que las personas no lleven a sus mascotas a la romería. Coto explicó que la actividad representa varios riesgos para los animales.

​“Un perro lo vive con exceso de calor, ruido, miedo, ansiedad y estrés por aglomeraciones, además de deshidratación y fuerte dolor en sus almohadillas”, señaló la presidenta del Colegio.

La especialista agregó que el esfuerzo físico de la caminata también puede provocar consecuencias graves. Entre ellas están los golpes de calor y las lesiones en las almohadillas de las patas.

​“Definitivamente bajo ninguna circunstancia tienen por qué haber animales acompañándonos en la romería. Ni perros, ni gatos, ni conejos, ni ningún tipo de animal debiera de estar en estos espacios porque no es una actividad para ellos y más bien compromete su vida”, afirmó Coto.

La organización impulsa este año la campaña "Promesa cumplida, mascota protegida". El objetivo es promover la tenencia responsable durante la Romería 2026.

El Colegio también habilitará un punto de recarga de agua para los romeros en las afueras de sus instalaciones, ubicadas en Los Altos del Fierro, en San Rafael de La Unión. La iniciativa busca reducir el uso de botellas plásticas durante el recorrido.

El llamado de la organización es a vivir la tradición religiosa sin exponer a las mascotas a los riesgos de la romería. La recomendación es dejarlas seguras en casa y tomar las previsiones necesarias antes de salir.