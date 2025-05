¿Trofeos de caza en su puerta? Conozca los riesgos para la salud de su mascota

Cuando un gato, y en algunos casos un perro, trae a casa una presa, ya sea viva o muerta, no siempre se trata de un simple “regalo” para su tutor. Aunque esta conducta puede ser natural y demostrar un fuerte vínculo afectivo con su cuidador, también puede implicar riesgos significativos para la salud de la mascota y de quienes conviven con ella.

La experta añade que este comportamiento puede entenderse como una forma de compartir recursos. A nivel conductual, puede entenderse como que el animal está siendo cazador, está expresando una conducta normal de su especie y también está compartiendo sus recursos con el tutor. Es una forma también de compartirle al tutor el alimento que fue capaz de conseguir para ambos.



Además, Coto señala que este tipo de conducta puede indicar que la mascota se siente segura en casa.

Enfermedades y riesgos asociados

No obstante, permitir o ignorar esta práctica puede tener consecuencias graves.

Algunos de los riesgos sanitarios incluyen:

¿Qué hacer si su mascota lleva una presa a casa?

La veterinaria recomienda actuar con calma y sin castigo.

​“En estos casos, es importante no castigar a nuestra mascota, pero sí hacer un retiro de la presa que fue llevada cuanto antes para que el animal no la termine de consumir y no se exponga, además, y tratar de disminuir este tipo de conducta, no propiciarla y no premiarla”.