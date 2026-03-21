¿Su mascota toma suficiente agua? Expertos alertan sobre peligros de la deshidratación

¿Usted está seguro de que su mascota está tomando suficiente agua? Veterinarios y especialistas en bienestar animal advierten que la hidratación diaria es un aspecto fundamental que muchos dueños pasan por alto, poniendo en riesgo la salud de perros y gatos.

Al igual que los humanos, las mascotas necesitan mantener un equilibrio adecuado de líquidos para que su organismo funcione correctamente. En promedio, un perro o gato sano debe consumir alrededor de 40 mililitros de líquido por kilogramo de peso al día.

Es decir, un perro de 5 kg debe beber 200 ml al día. Bajo esta premisa y﻿ al igual que los humanos y otras especies, mientras más grande el perro o gato, mayor hidratación necesita.

“La hidratación es fundamental para el funcionamiento adecuado del organismo de las mascotas. Muchos dueños se preocupan por la alimentación o el ejercicio, pero la hidratación es igualmente importante”, explicó el veterinario Juan Carlos Fallas.

El especialista indicó que, en condiciones normales, las mascotas pueden perder líquidos durante el juego, el ejercicio o en situaciones de enfermedad, lo que hace aún más importante prestar atención a su consumo de agua, especialmente en climas cálidos.

​Riesgos de la deshidratación

Cuando un animal pierde más líquido del que ingiere, puede entrar en un estado de deshidratación que afecta el equilibrio del organismo y puede provocar complicaciones serias. Entre las principales consecuencias se encuentran problemas renales, malestares digestivos, alteraciones en la transmisión nerviosa, problemas musculares y, en casos severos, afectaciones cardíacas.

Los perros y gatos de edad avanzada son más propensos a sufrir deshidratación, por lo que usted debe asegurarse de que consuman suficiente líquido diariamente. Por ejemplo, una mascota de 10 kilogramos necesita aproximadamente 400 mililitros de líquido al día.

Existen síntomas que pueden indicar que su mascota no está bien hidratada. Usted debe prestar atención a encías secas o pegajosas, letargo o debilidad, ojos hundidos, pérdida de elasticidad en la piel, disminución en la orina y jadeo o respiración acelerada.

¿Cuándo acudir al veterinario? Si su mascota presenta vómito o diarrea persistente, no quiere beber agua, está muy decaída o tiene fiebre o golpe de calor, usted debe buscar atención veterinaria de inmediato. En estos casos, el tratamiento puede incluir hidratación asistida o fluidoterapia intravenosa.

El doctor Fallas recomienda mantener siempre agua limpia y fresca disponible, así como consultar con su médico veterinario ante cualquier duda para garantizar el bienestar de su mascota.



