¿Su mascota bota demasiado pelo? Experto explica cuándo preocuparse

La caída de pelo en mascotas es una de las consultas más frecuentes en clínicas veterinarias. Aunque muchas veces responde a un proceso normal, también puede alertar sobre problemas dermatológicos o enfermedades de fondo.

El médico veterinario Leonardo Solórzano explica que lo primero es distinguir si se trata de una condición fisiológica o patológica.

​“La caída del pelo en las mascotas puede ser fisiológica, que se considera normal, o ya causas patológicas cuando hay algún tipo de enfermedad de fondo”, señala.

Caída normal: muda estacional y doble capa

En muchos casos, la caída de pelo es estacional. Perros y gatos con doble capa suelen mudar más en determinadas épocas del año, especialmente con cambios de temperatura.

“Cuando empieza el frío, puede ser perros o gatos que tengan doble capa de pelo y no va a haber problemas de piel. La piel no va a estar roja ni inflamada”, detalla el especialista.

En estos escenarios, el animal mantiene el pelo brillante, la piel sana y no presenta zonas sin pelaje, mal olor ni picazón. Se trata, simplemente, de la eliminación del llamado “pelo muerto”.

El panorama cambia cuando aparecen síntomas adicionales.

​“Vamos a notar zonas sin pelo, enrojecimiento, costras, mal olor, mucha picazón o engrosamiento de la piel”, advierte Solórzano.

Entre las causas más comunes en Costa Rica figura la dermatitis atópica, un problema que puede estar relacionado con alergias alimentarias o factores ambientales. También es frecuente la hipersensibilidad a las picaduras de pulgas.

“Los que son alérgicos tienen un patrón de alopecia muy característico, en la base de la cola y la parte trasera”, explica.

A esto se suman infecciones por hongos, bacterias o ácaros, así como enfermedades hormonales. El hipotiroidismo y el síndrome de Cushing pueden provocar caída de pelo bilateral, principalmente en los costados, sin que necesariamente exista picazón.

Diagnóstico y pruebas disponibles

Ante cualquier alteración en la piel, el veterinario insiste en no automedicar y acudir a consulta.

“Si los tutores empiezan a notar un problema de piel, es importante que lo lleven al médico veterinario”, recalca.

Actualmente, la medicina veterinaria permite realizar citologías, raspados cutáneos, tricogramas para analizar el pelo al microscopio, cultivos y exámenes hormonales.

“Hay que ir descartando todas esas causas”, enfatiza.

¿Hay razas que botan más pelo?

Aunque existen razas con mayor predisposición, Solórzano aclara que incluso dentro de una misma raza puede haber grandes diferencias.

“Puede ser que tu pome no bote pelo a como haya otro paciente que sí bote demasiado pelo. Eso es muy individualizado”, afirma.

Incluso perros de pelo corto pueden desprender grandes cantidades, mientras que algunos de pelo largo pueden tener una muda más controlada.

Cuidados básicos y mitos frecuentes

Si no existe una enfermedad de fondo, el cepillado frecuente es clave para mantener la piel saludable. También recomienda una buena alimentación y suplementos de omega 3, 6 y 9, que favorecen la calidad del pelaje y fortalecen el sistema inmunológico.

El especialista advierte sobre el rasurado inadecuado, especialmente en razas de manto largo.

​“Si vos agarrás a tu pome y lo rasurás, por genética puede que a veces no le vuelva a crecer el pelo”, señala. Además, recomienda cepillar siempre a favor del crecimiento del pelo.

En cuanto a productos, insiste en utilizar únicamente líneas veterinarias.

​“Siempre que sean productos veterinarios, no productos de uso humano, porque el pH cambia mucho”, explica.

En el mercado existen shampoos, acondicionadores, desenredantes e incluso tratamientos tipo queratina diseñados específicamente para mascotas.

Para el especialista, la caída de pelo es igual de frecuente en perros y gatos, sobre todo en aquellos de pelo largo o doble capa. Lo importante es observar cambios en la piel y no normalizar síntomas como picazón intensa, mal olor o zonas sin pelaje.