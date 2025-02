Sin regulación ni supervisión: ¿Quién protege a las mascotas en las estéticas?

La reciente denuncia de Daniela Chacón, quien afirma que su gato Oso fue sometido a eutanasia sin su consentimiento tras un procedimiento de grooming en un pet shop en Escazú, ha abierto un nuevo debate sobre los derechos de los propietarios al utilizar estos servicios.

Chacón asegura que su mascota falleció el pasado 28 de enero luego de que, según le informaron en el establecimiento, sufriera convulsiones durante el procedimiento. La dueña sostiene que el veterinario del lugar aplicó Euthanex sin informarle previamente.

A raíz de este caso, Teletica.com contactó a la presidenta del Colegio de Médicos Veterinarios (Colvet), la doctora Silvia Coto.

​"Desde el Colegio de Médicos Veterinarios lamentamos profundamente la situación que se dio con esta mascota e instamos también a los propietarios a que analicen, investiguen y hagan la mejor elección de acuerdo con el tipo de mascota que van a llevar. Es diferente el manejo que se le da a un perro que el que se le da a un gato", indicó.

¿Qué derechos tienen los dueños de mascotas al llevarlos a estos lugares?​

Los propietarios de mascotas tienen el derecho de recibir un servicio adecuado y seguro para sus animales, así como de ser informados sobre cualquier procedimiento que se realice.

Según la doctora Coto, la comunicación entre el tutor y el groomer es clave para establecer expectativas y asegurar que se respeten los cuidados adecuados. También se recomienda que los propietarios revisen reseñas y busquen referencias antes de elegir un establecimiento.





¿Existe alguna regulación para que estos lugares solo tengan personal certificado y algún veterinario en caso de emergencia?

Actualmente, no existe una legislación que obligue a los centros de estética canina a contar con personal certificado ni con la presencia de un veterinario. Coto explica que el Colegio de Médicos Veterinarios regula exclusivamente el ejercicio de la medicina veterinaria, pero no tiene injerencia en estos establecimientos. En Costa Rica, el Senasa es la entidad responsable de establecer los requisitos para estos negocios, aunque en la actualidad no exige la presencia de un veterinario.

​"Recordamos también a la población que el Senasa es la autoridad gubernamental responsable de establecer los requisitos que cada uno de estos establecimientos debe tener para poder funcionar. En el caso de las peluquerías y estéticas caninas, en la actualidad el Senasa no establece entre sus requisitos ni un asesor veterinario, mucho menos un regente veterinario. Esto también hace que el colegio no pueda tener injerencia o supervisión sobre las estéticas y peluquerías de mascotas", ratificó Coto

¿Cómo puede saber el dueño si su mascota está siendo maltratada en estos centros?

Es fundamental que los tutores estén atentos a señales de maltrato o mal manejo de sus mascotas.

Coto recomienda que los dueños se comuniquen previamente con el groomer para discutir cualquier necesidad especial de la mascota, como enfermedades preexistentes o sensibilidad a la temperatura.





Es fundamental que los dueños observen el comportamiento de sus mascotas después de un procedimiento de grooming. Si bien es normal que lleguen cansadas o con ganas de dormir, cualquier signo de maltrato, como golpes, lesiones o dolor, debe ser motivo de alerta. En caso de sospecha, se recomienda documentar cualquier irregularidad y reportarla a las autoridades correspondientes.









El caso de Oso ha vuelto a poner sobre la mesa la falta de regulación en estos servicios y la necesidad de mayor transparencia en la atención que reciben las mascotas.