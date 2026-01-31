¿Se puede ir a votar con mascotas? TSE aclara reglas para la jornada electoral

El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) recordó que está prohibido ingresar con mascotas a las aulas y urnas durante la jornada electoral de este domingo 1.º de febrero, salvo en casos excepcionales debidamente acreditados.

El máximo órgano electoral indicó que la restricción aplica para todos los locales de votación del país y está contemplada en el Reglamento para el Ejercicio del Sufragio en las Elecciones Nacionales del 1.º de febrero de 2026 (decreto 13-2025).

De acuerdo con el artículo 35, inciso c), no se permite el ingreso de animales al aula donde se emite el voto, lo que incluye el espacio de la urna.

Las únicas excepciones corresponden a personas con discapacidad visual que requieran un perro de servicio, así como a electores que cuenten con un animal de apoyo emocional, siempre y cuando esta condición haya sido previamente acreditada ante la Junta Receptora de Votos (JRV).

La Autoridad Electoral señaló que los miembros de mesa, con apoyo del Cuerpo Nacional de Delegados, serán los encargados de hacer cumplir esta disposición durante la jornada.

Según el TSE, la medida busca garantizar la seguridad de los votantes, la integridad del material electoral y el orden necesario para el adecuado desarrollo del proceso.

En cuanto a la presencia de animales dentro de los centros de votación, como escuelas, colegios o salones comunales, esta quedará sujeta a las políticas internas de cada institución, al criterio del responsable del inmueble y al cumplimiento de la normativa vigente sobre el uso de espacios públicos.