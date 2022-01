¿Sabe que es la ansiedad por separación en perros?

El problema de la ansiedad por separación ocurre cuando un perro sufre de ansiedad al estar alejado de su propietario. Según David Peiró, etólogo y fundador de Fogaus, el perro no entiende que los dueños van a volver al hogar, entonces lo invade un sentimiento de abandono.

¿Por qué ocurre esta condición?

Al un perro ser separado tempranamente de la mamá, se convierte en un perro sin independencia que luego traslada una dependencia hacia los propietarios. El problema se empeora cuando los dueños los sobreprotegen durante la etapa en la que todavía son cachorros.

“Generalmente, tratamos a los perros como si fueran personas, muchos dueños están continuamente encima del perro, atendiendo todas sus demandas de atención, continuamente creando una relación muy fuerte de apego que a veces se puede convertir en patológica para el perro que tenga tal necesidad del propietario, que no pueda estar sin él”, comentó el etólogo.

Es de suma importancia que un cachorro permanezca al menos dos meses y medio con su mamá.

¿Cómo saber si mi perro tiene ansiedad por separación?



Si al irse de la casa su perro realiza vocalizaciones excesivas, llora y ladra mucho, destruye mobiliario o hace eliminaciones inadecuadas (es decir orinar o defecar en lugares como puertas y ventanas), podría sufrir un marco de estrés por separación.



¿Qué debo hacer?

David Peiró señala que hay que entrenar la independencia del perro. O sea, hacerle entender al animal que no debe tener tanto apego.

“El propietario tiene que empezar a ignorar todas las demandas de atención y darle atención al perro sólo cuando tenga conductas de tranquilidad y de no búsqueda de atención. Es importante que todos los miembros de la familia alimenten y lo saquen a pasear para que no asocie a sólo una persona como la que le da recursos. También, muchos perros anticipan cuando agarramos las llaves que vamos a salir, y ya empiezan con signos de ansiedad. Entonces hay que despistarlos un poco y agarrar las llaves, pero no irse, o sea no crearles una rutina de salida”, mencionó.