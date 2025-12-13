Refugios alertan crisis de alimento y piden apoyo urgente para más de 2.400 perros

La presión sobre los refugios de Costa Rica se intensifica conforme avanza la temporada navideña. Territorio de Zaguates y Cuna de Campeones, dos de los proyectos de rescate más activos del país, alertaron que el aumento sostenido del abandono, junto con los precios más altos del alimento para mascotas, los tiene operando al límite.



Ambas organizaciones reportan que el volumen de perros atendidos supera su capacidad. Territorio de Zaguates requiere cerca de 6.000 kilos de alimento cada semana para sostener a sus casi 2.000 animales, además de cubrir alrededor de ¢18.000 por semana en alimentación y atención veterinaria por cada perro.

Cuna de Campeones, por su parte, ha brindado apoyo a más de 1.500 animales desde octubre de 2023 en comunidades como Isla Chira, Tortuguero y Piedades Sur, donde cada gira implica desparasitación, vacunación y asistencia veterinaria básica.



Representantes de ambos refugios describen la situación como crítica.

​“En esta época el abandono aumenta y las donaciones disminuyen. Estamos en un punto muy delicado”, señaló Lya Battle, fundadora de Territorio de Zaguates.

Kevin Arguello, creador de Cuna de Campeones, añadió que muchos animales dependen únicamente de que este tipo de iniciativas logren su objetivo.



Ante este panorama, se lanzó una campaña de recolección de alimento que estará activa durante diciembre, con el fin de evitar el desabastecimiento que amenaza a más de 2.400 perros. La iniciativa pretende superar las 12 toneladas de alimento que históricamente se han reunido, cifra que este año resulta imprescindible debido a la magnitud de la crisis.

Las donaciones pueden entregarse en los puntos habilitados por Hyundai en distintas zonas del país, específicamente en sus sucursales de Uruca, Lindora, Ayarco, Liberia, San Carlos, Pérez Zeledón y Guápiles, donde se reciben alimentos en buen estado y en empaque cerrado durante los horarios establecidos para el Zaguatón Navideño.



Los horarios son de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:30 p.m., y los sábados de 9:00 a.m. a 2:00 p.m. Se recibe alimento de cualquier marca, tamaño o etapa, siempre que se encuentre en buen estado y en su empaque original.

También es posible coordinar envíos mediante Territorio Express (Whatsapp 8544-7676).



Con la demanda en alza y las reservas en caída, organizaciones y voluntarios consideran este llamado como uno de los esfuerzos de abastecimiento más importantes del año. La duda que permanece es si el país logrará responder antes de que cientos de perros enfrenten las fiestas sin alimento.

