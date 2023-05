Recetas saludables para celebrar los cumpleaños perrunos

“La idea de tener una pastelería para perritos nació cuando pensé: ‘si nosotros vamos a un restaurante a comer, ¿por qué los perritos no tienen un lugar para comerse un queque o helado?’. Me dijeron: ‘Laura, eso no va a pegar’ y por situaciones de la vida no se dio.

"Pasaron como 10 años y me regalaron a Cleo. Al tener a esta cachorra se me vuelve a sembrar la semilla de la pastelería, y empezaron a fluir las ideas y pensé: ‘ya es el momento por la apertura hacia las mascotas’. Y decidí hacerlo”, contó sobre el nacimiento de su emprendimiento hace año y medio.