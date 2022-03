¿Quiere adoptar un perro? Primero lea estos importantes consejos

Adoptar un perro es una gran obra que denota mucha sensibilidad y amor en una persona. Se necesita de dinero y tiempo para poder darle un hogar responsable a un animal.



Muchos de los perros que se recogen de las calles pasaron por experiencias traumáticas y pueden traer un drama a la casa. Por eso, antes de adoptar, debe de tomar en cuenta unos importantes consejos.

Sobre este relevante tema nos amplió David Peiró, etólogo y fundador de Fogaus.

“Durante los dos o tres primeros días, el perro se puede mostrar miedoso en la casa; pero luego, poco a poco, va a ir cambiando ese comportamiento y puede ser que se vuelva más territorial de lo normal. Eso tiene una explicación porque de pronto ha encontrado, a nivel biológico y adaptativo, un lugar que tiene unos recursos estables y una manada. Entonces tendrá la necesidad de defender con más intensidad esos recursos”, comentó el etólogo (experto en conducta animal).

Por eso, el experto asegura que hay que identificar qué le está causando temor para solucionarlo. Hay problemas de conducta que requieren de un especialista y hay otros que el mismo propietario puede tratar.

“Sí son casos de miedo o de falta de adaptación, lo que tiene que hacer el adoptante es asociar positivamente todo aquello que le da miedo. Por ejemplo, si el perro ha sido agredido con palos, el dueño puede agarrar la escoba, aunque el perro probablemente se asuste mucho, y usarla todo el día en la casa para que el perro se habitue y que vea que no pasa nada malo. Y cada vez que cogemos la escoba o cualquier cosa que le dé miedo, lo asociamos con algo bueno, le damos un premio”, explicó el español.

El perro, cuando llega a un nuevo lugar, se sentirá un poco amenazado; por eso, hay que darle un periodo de adaptación y no dejarlo salir de la casa al menos por cuatro días, porque existe el riesgo de que se escape.

Otro consejo lo puede aplicar cuando el perro empiece a llorar, no se le puede hacer mucho caso porque se estaría reafirmando el tener miedo.

“Siempre el adoptante va a seleccionar la conducta que le guste del perro para hacerle caso. Nunca se regaña, nunca se pega y tampoco se usan collares que le puedan dañar. Entonces, se debe de reforzar las conductas que nos gustan y aquellas que no nos gustan las tratamos de ignorar”, añadió.

Finalmente, como el perro no ha tenido un grupo estable ni vinculación con nadie, probablemente, el can empezará a desarrollar hiperapego con su dueño. Entonces, si vive en un hogar con una familia de varios miembros, lo ideal que toda la familia saque al perro, todos lo alimenten y así no se apegue a una sola persona. Si ocurre esto, puede sufrir de ansiedad de separación cuando no está esa persona.

Si está interesado en aprender en profundidad sobre psicología y educación canina en positivo, complementar sus estudios o dedicarse profesionalmente a esto, puede escribir a [email protected], ingresar a www.fogaus.com o llamar al teléfono 4020-2220.