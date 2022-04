¿Quiere adoptar un gato? Primero repase estas recomendaciones

Si va a tomar el noble y amoroso acto de adoptar a un gato, primero tome en cuenta estas características y recomendaciones brindadas por David Peiró, etólogo y fundador de Fogaus.

"Lo primero que hay que saber de los gatos es que no se apegan a la manada ni al grupo, se apegan al territorio. No es un animal social, pero sí sociable, esto se debe a que es independiente, no necesita del grupo para cazar", detalló el experto en conducta animal.

Dentro del territorio hay subterritorios, por ejemplo, para la acción, juego, alimentación y descanso. El apego que tiene el gato con nosotros es igual al que tiene con su territorio. Por eso, no se recomienda sacarlo de su hogar.

"Lo peor que le podemos hacer al gato es sacarlo a pasear porque el gato es muy territorial, tiene todo marcado con feromonas, cuando vemos al animal frotándose con las sillas, paredes o hasta con nuestras piernas, lo que hace es marcar su espacio. También lo marcan con las uñas, para que vean que ese es su territorio y lo hacen estirándose para verse lo más grande posible", acotó Peiró.

De hecho, si piensa irse de vacaciones, lo mejor es que deje al animal en su casa y le pida a un amigo o familiar que lo vaya a alimentar, antes de llevarlo con usted al paseo o ingresarlo en un hotel.

"Los gatos no tienen jerarquía porque no viven en grupo, ellos lo que hacen es turnarse los espacios entre ellos", añadió el director de Fogaus.

Síndrome del gato acariciado-mordedor



Como el gato no es un animal social, si se acerca a una persona para que se le acaricie, se le puede dar cariño; pero, cuando se va, hay que dejarlo en paz. Si no lo hace, le puede dar el síndrome del gato acariciado-mordedor, que es cuando se ponen muy nerviosos porque lo están tocando mucho.

¿Se puede adiestrar a un gato?

Según el experto, "se puede adiestrar un gato, pero no tiene sentido, porque la relación que tiene con el adiestrador no es la misma que tendría un perro, pero sí tiene sentido saber manejar al gato. Los problemas de conducta más frecuente son la agresividad entre gatos (por la llegada de un nuevo gato a la casa) y la eliminación no adecuada (heces y orina) porque hay otros gatos fuera de la casa".

Importante tomar en cuenta

A los gatos no hay que separarlos de la madre hasta las ocho semanas de vida. Después de esa edad, hay que relacionarlos con otros gatos, perros y humanos. "Si un gato no tuvo contacto con perros o humanos, luego cuesta mucho que se adapten".

Recuerde que los gatos son los mejores cazadores del mundo; por eso, es relevante mantenerlos en el interior porque afuera del hogar corren muchos peligros por peleas, embarazos, envenenamiento. Además, matan a animalitos de la fauna silvestre.

Para más detalles, puede ingresar al sitio web de la escuela de gatos de Fogaus (www.escueladegatos.com) para ser un dueño educado y responsable. También puede escribir a [email protected] o llamar al teléfono 4020-2220.