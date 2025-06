¿Qué hacer si su mascota se pierde? Consejo clave para encontrarla

Perder a una mascota es una experiencia angustiante que puede llevar al desespero, pero mantener la calma y actuar con rapidez puede marcar la diferencia. Así lo asegura Ericka Martínez, de la organización Guardianes de Perros, quien explica que el primer paso ante la desaparición de un perro es conservar la serenidad.

​“Muchísimas personas entran en crisis debido a la pérdida de su mascota, entonces lo primero que deben de hacer es mantener la calma”, señala.

Antes de asumir que su perro salió de casa, conviene hacer una revisión minuciosa en el hogar.

​“Pasa muchísimo que los perritos los encuentran debajo de la cama o en los mismos jardines”, comenta la experta.

Por eso, conviene inspeccionar cuidadosamente estos espacios antes de lanzar una búsqueda externa.



Una vez confirmado que el animal no está en casa, se recomienda hacer publicaciones en sitios confiables, como páginas de fundaciones o comunidades con reputación. No obstante, Martínez advierte que no se debe compartir información detallada como la raza o si el perro está castrado, ya que esto puede ponerlo en riesgo de robo.



Las cámaras de seguridad también pueden ser aliadas importantes. Revisar grabaciones de su casa, negocios cercanos o pedir a vecinos que compartan las suyas puede dar pistas clave sobre la dirección que tomó el animal.



Otro paso que muchos olvidan es contactar refugios y organizaciones de rescate. Estas entidades pueden tener a su perro bajo resguardo sin que usted lo sepa.

​“Ha pasado que logramos encontrar [al perro] en algún refugio, en alguna fundación y eso casi nadie lo sabe”, explica Martínez.

Finalmente, si existe sospecha de robo, es vital presentar una denuncia formal ante el Organismo de Investigación Judicial (OIJ). Esto no solo permite activar protocolos de búsqueda, sino también proteger sus derechos como tutor legal del animal.

Aunque esta guía está enfocada en perros, la experta aclara que los pasos pueden variar si se trata de un gato u otra especie. Lo esencial es actuar con rapidez, pero con cabeza fría, y acudir siempre a fuentes responsables que realmente puedan ayudarle a recuperar a su compañero de cuatro patas.

En Costa Rica diariamente se extravían decenas de mascotas, no solo perros. Muchos se salen de su casa por un descuido de los dueños, pero también puede darse un robo o como Martínez lo cataloga, "secuestro de mascota". En el 80% de los casos de robo o extravío de mascotas, los involucrados son vecinos o personas cercanas al dueño de animal.

Por ello Teletica.com, con información brindada por Guardianes de Perros estrena ¡De vuelva a casa!, un espacio dentro de la sección Mascoticas. Ahí se publicarán cuatro casos de mascotas extraviadas para ayudar a estos perros y gatos a reencontrarse con su familia.

Guardianes de Perros es una organización que ayuda a buscar mascotas. Su fin es por y para el cuidado animal, principalmente de perros y gatos. Existen desde 2016 y tienen un porcentaje de éxito en recuperar animales de casi el 90% de los casos.

Si su mascota se perdió o encontró un perro o gato extraviado, puede comunicarse directamente con Guardianes, al 8968-6213.

*Este medio solo difunde los casos, no recibe solicitudes de publicación ni brinda ayuda a las familias afectadas por la pérdida de su amigo de cuatro patas.