¿Qué hacer si mi mascota fue maltratada en una veterinaria o centro de estética?

La mayoría de personas que llevan a sus mascotas a una cita de grooming o consulta veterinaria lo hacen con cariño y confianza. Pero, ¿qué pasa cuando esa confianza se quiebra y el animal regresa con signos de maltrato?



Casos como el de un cachorro de seis meses que debió ser operado de emergencia tras una sesión estética en una veterinaria del país, han generado gran indignación en redes sociales y han hecho eco entre quienes exigen mayor regulación en estos servicios.



Ante esta realidad, el Colegio de Profesionales en Medicina Veterinaria de Costa Rica (Colvet) conversó con Teletica.com y hace un llamado urgente a la ciudadanía a informarse, tomar precauciones y, si es necesario, actuar legalmente.

¿Cómo proceder si sospecho que mi mascota fue maltratada?

La doctora Karina Arias Méndez, fiscal del Colvet, brinda una guía clara y contundente para quienes atraviesan una situación así:

​“Desde el Colegio de Profesionales en Medicina Veterinaria de Costa Rica queremos ser enfáticos en aclarar que los lamentables hechos que se han divulgado, donde aparentemente una groomer incurrió en actos de maltrato animal, no fueron cometidos por una persona profesional colegiada”, acotó.

1. Atienda la emergencia veterinaria

Lo primero es velar por la salud del animal. Si regresa con lesiones, cambios de conducta o signos visibles de dolor, busque ayuda médica inmediata en un centro de confianza.



2. Verifique la colegiatura del profesional



​“El médico veterinario que atiende a la mascota debe estar colegiado ante nuestra institución”, indicó la fiscal.

Para comprobarlo, puede ingresar al sitio oficial: www.colegioveterinarios.or.cr



3. Exija que el local tenga permiso de Senasa

“Es importante que cualquier negocio que ofrezca servicios para las mascotas cuente con el debido permiso emitido por el Senasa, mismo que se debe encontrar en un lugar visible”.

4. Interponga la denuncia ante el OIJ

“Rechazamos cualquier forma de crueldad o maltrato hacia los animales. Hacemos un llamado a la ciudadanía para que, en caso de presenciar o tener conocimiento de actos de esta naturaleza, interpongan la denuncia correspondiente ante las oficinas del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) a lo largo del país”. “Solo a través del uso adecuado de los canales legales podemos garantizar que se investigue, sancione y se prevenga este tipo de conductas que atentan contra el bienestar animal”, finalizó Arias.

​Otra señal que puede servirle como alerta para proteger la salud y el bienestar de su amigo de cuatro patas es revisar los requisitos del lugar donde está llevando a su mascota: qué tantos clientes tiene, en qué zona se ubica y lo más importante, ¿exigen vacunas?

Este medio consultó ¿qué vacunas son obligatorias?

"La vacuna contra la rabia es una obligación de todo tutor que tenga una mascota, por Ley de la República. Por otro lado, en el caso de pensiones, hoteles o guarderías de perros o mascotas, no existe una normativa legal a nivel nacional sobre vacunación. "Actualmente, queda a criterio de cada hotel o pensión, pedir o no, la cartilla de vacunación de las mascotas, agregó el Colvet.

Los veterinarios advierten que un criterio a considerar para elegir de manera confiable un lugar de este tipo es que pidan la cartilla de vacunación, "porque es una muestra que les interesa proteger a sus mascotas usuarias del servicio de posibles contagios de otros perros o gatos".



En el país, las vacunas más importantes en perros son contra la rabia, la múltiple y contra tos de las perreras En el caso de felinos la dosis contra la rabia y la tripe felina también son indispensables.



Recuerde que si su perro o gato no tiene estas vacunas, no debe convivir con otros animales, tanto por la salud del animal, de otros y la suya misma como tutor.

​¡Evite que su confianza termine en dolor!

En medio de los reclamos y la indignación, muchos usuarios han compartido sus propias experiencias y también han pedido que se fortalezcan los controles para evitar nuevos casos.

La recomendación general es clara: como dueños, deben informarse sobre quiénes cuidan a las mascotas, verificar que se trate de profesionales colegiados y no tener miedo de denunciar si algo no nos parece bien.



Proteger a quienes no pueden hablar es, al final, una responsabilidad compartida.