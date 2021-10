¿Sabe qué es la etología? Pues es muy importante para entender el comportamiento de su mascotica: cuando su perro ladra o su gato le roza la pierna, hay un significado detrás de estas acciones.

Según David Peiró, etólogo y fundador de Fogaus, la etología es la ciencia que estudia el comportamiento animal.

"Es una ciencia frontera entre otras muchas ciencias como la biología, veterinaria, sociobiología, psicología, neurología, etc., ya que en el comportamiento animal intervienen muchos factores que explican la conducta", indicó el español, radicado en Costa Rica.

Konrad Lorenz (1903 -1989), científico austríaco, es considerado uno de los fundadores de etología moderna. Sus estudios marcaron un antes y un después en el conocimiento de mundo animal.

La ciencia etología cobra cada día más fuerza en Costa Rica. "C uando llegué al país, esta ciencia ni se nombraba. Cuando hice mi tesis en jaguares no pude encontrar tutor porque no había especialistas en comportamiento. Ni siquiera se contemplaba en colegios profesionales".

Ahora existen cursos como Técnico en gestión, manejo y bienestar animal y Técnico en adiestrador canino profesional, impartidos por la Universidad Autónoma de Centro América y el Instituto Fogaus, que enseñan sobre etología para entender mejor a los animales.

Si está interesado en aprender en profundidad sobre psicología y educación canina en positivo, complementar sus estudios o dedicarse profesionalmente a esto, puede escribir a [email protected], ingresar a www.fogaus.com o llamar al teléfono 4020-2220.