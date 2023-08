"Puerquita": La zaguate que le cambió la vida a joven con depresión

“No importa si el perro es mestizo o de raza, los perros que no son de raza también pueden servir de asistencia y apoyo emocional. Yo soy un chico que padece de ansiedad y depresión y cuando me agredo o golpeo Puerquita siempre está a la par mía calmándome. Cuando la toco y la abrazo siento una paz y tranquilidad. El amor de ella me hace sentir tranquilo. Los invito a adoptar a cualquier perrito, también los puede ayudar y también dan el amor que da uno de raza”, acotó el joven.