¿Por qué Senasa no lleva conteo de perros de “razas peligrosas” en Costa Rica?

El Servicio Nacional de Salud Animal (Senasa) no lleva un registro de “razas peligrosas” ni contabiliza perros bajo esa categoría porque, según la institución, no existe evidencia científica que permita afirmar que una raza sea agresiva por naturaleza.

Así lo explicó la médica veterinaria de Senasa, Iliana Céspedes, durante una entrevista con Teletica.com en la que abordó la responsabilidad de los tutores de mascotas y las recientes discusiones sobre ataques de perros.

“Todo perro puede morder”, aseguró Céspedes, quien insistió en que el comportamiento agresivo de un animal responde a múltiples factores y no únicamente a su apariencia física o genética.

“No existe una expresión física de un gen que yo pueda decir: este animal científicamente significa que va a morder a otro perro o a una persona. No existe”, señaló la especialista.

La veterinaria explicó que Senasa evita elaborar listas de razas porque consideran que esto desvía la atención del verdadero problema: la irresponsabilidad humana en la tenencia de animales.

“Enfocar el tema en una raza de perro coloca la mirada en el perro. Entonces yo digo: el perro es el mal y, desafortunadamente, el que es irresponsable es el ser humano”, afirmó.

Céspedes indicó que la agresividad canina puede relacionarse con miedo, inseguridad, estrés, falta de ejercicio, mala socialización o incluso problemas de salud y condiciones de vida inadecuadas.

Además, recordó que existen perros de mayor tamaño capaces de causar lesiones más severas, pero eso no significa necesariamente que sean más agresivos.

“Yo puedo inferir que un hombre adulto grande pegue más duro que yo, pero eso no significa que esa persona sea más agresiva”, ilustró.

La doctora incluso comparó este tipo de señalamientos con intentar identificar agresores humanos únicamente por su apariencia física. Según explicó, así como no existe una característica corporal que permita determinar si una persona cometerá un femicidio o será agresiva, tampoco puede asegurarse científicamente que un perro será peligroso solo por su raza.

​“No sé si el Ministerio de Salud tendrá una lista de la conformación física de los hombres que agreden a las mujeres. No sé si podría decir que todos los hombres de cierta estatura o ciertas características agreden más. La expresión física de un ser vivo no está directamente relacionada con la conducta”, ratificó la especialista.

“Las mordeduras son multifactoriales”

La funcionaria insistió en que los ataques no obedecen a una sola causa y que las mordeduras suelen originarse por una combinación de factores relacionados con el entorno y la conducta aprendida del animal.

“Las mordeduras son multifactoriales. No es solo una cosa que falla, es mucha cosa que hay que ver”, explicó.

Según detalló, el ambiente en el que crece el perro tiene un peso mucho mayor que la genética.

“La conducta se forma, sí, a través de una parte genética, tal vez un 20%, pero existe un 80% que lo forma el ambiente, la forma de crianza, la persona que lo cuida”, comentó.

La veterinaria también criticó que muchas personas desconocen el lenguaje corporal de los perros y no identifican señales de estrés o incomodidad antes de una agresión.

Responsabilidad de los dueños

Céspedes recordó que la normativa costarricense establece obligaciones claras para quienes tienen mascotas, incluyendo el uso de correa en espacios públicos y la prevención de daños a terceros.

Asimismo, señaló que si un perro muestra conductas agresivas, los tutores deben buscar ayuda profesional y reforzar las medidas de seguridad.

“Si yo tengo un perro que manifiesta claramente inconformidad o agresión hacia otros animales o personas, tengo que llevarlo a un profesional para que le brinde ayuda porque algo no está bien”, manifestó.

La especialista también enfatizó que no todas las personas están preparadas para tener perros.