¿Por qué celebramos a los gatos el 8 de agosto? Esta es la historia detrás del Día Internacional

Cada 8 de agosto se celebra el Día Internacional del Gato, una fecha dedicada a uno de los animales más queridos y enigmáticos del mundo. Instaurada en 2002 por el Fondo Internacional para el Bienestar Animal y otras organizaciones, esta jornada tiene como objetivo promover el cuidado responsable, la adopción y la protección de los felinos.



El mes de agosto fue elegido porque, en el hemisferio norte, ofrece más horas de luz solar y temperaturas agradables, lo que estimula la actividad y el juego de los gatos. Con el paso del tiempo, esta fecha ha trascendido las redes sociales y se ha convertido en un llamado global a la compasión y al rescate animal.



En América Latina, es común que a los gatos se les llame cariñosamente “michis”. Este apodo tiene posibles raíces en la imitación infantil del maullido, con sonidos como “mi” o “michi”, así como en lenguas indígenas como el quechua y el náhuatl. Lo que comenzó como una forma tierna de nombrarlos, hoy simboliza el vínculo emocional que muchas personas tienen con sus gatos.



Entre las historias que dan sentido a esta conmemoración está la de una mujer que, al salir del gimnasio en una noche lluviosa, escuchó un maullido débil. “Bajo la lluvia encontré dos vidas”, relató a Guardianes de Perros y Teletica.com. Siguiendo el sonido, encontró a dos gatitos empapados, de apenas un mes de edad. Sin pensarlo, los llevó a casa, los secó, los alimentó con una jeringa y los llevó al día siguiente al veterinario.

Hoy, Kiwi y Frijo viven seguros, pasean con pechera y son parte fundamental de su familia. “Me enseñaron que a veces no rescatamos animales… ellos nos rescatan a nosotros”, reflexiona.



Desde la organización Guardianes de Perros destacan que quienes rescatan gatos suelen ser personas sensibles, persistentes y dispuestas a todo por el bienestar animal. “Cada gato que hoy vive seguro y amado es el resultado de un acto de valentía y compasión”, afirman.



Este 8 de agosto, el mensaje es claro: no ignore a un animal en peligro. A veces, un gesto tan simple como detenerse puede cambiarlo todo para quienes más lo necesitan.

