Pizarra de mascotas perdidas: sus familias las buscan con urgencia

En distintas comunidades de Costa Rica, muchas familias enfrentan una angustia silenciosa: la desaparición de su mascota. Ya sea por un descuido en casa, un paseo sin retorno o incluso por situaciones de robo, decenas de perros y gatos se extravían, dejando un gran vacío emocional en quienes los esperan.

Ante esta realidad, Teletica.com con la sección “¡De vuelta a casa!”, en colaboración con Guardianes de Perros, busca reunir mascotas perdidas con sus seres queridos.

En este espacio, usted encontrará publicaciones con los casos más recientes: fotografías, características particulares, lugares donde fueron vistos por última vez y formas de contacto con las familias.

Le invitamos a sumarse activamente a esta causa. Esté atento a su entorno, comparta esta información en redes sociales o conserve los datos en caso de ser necesarios. Un pequeño gesto de su parte puede marcar una enorme diferencia en la vida de una mascota y en la de quienes la esperan con el corazón abierto.

​Mascotas perdidas

Nombre del perro perdido: ‘Toby’.

Lugar donde fue visto por última vez: Alajuela, La Arena, Santa Gertrudis, Grecia.

Descripción: perrito muy viejito, está sordo, no muerde. Se perdió el 10 de marzo.

Si usted sabe de su paradero, llamar al 6079-0205.

Nombre de la perra perdida: ‘Molly’.

Lugar donde fue vista por última vez: San José, Pérez Zeledón, Barrio Boston.

Descripción: café con blanco, ojos azules, raza husky, grande (34 kg). Se perdió el 14 de febrero.

Si usted sabe de su paradero, llamar al 6048-2345. Cada compartir cuenta.

Nombre de la gata perdida: ‘Rosy’.

Lugar donde fue vista por última vez: San José, Escazú, Hogar de ancianos El Jardín Dorado.

Descripción: hembra de 10 años, atigrada, con pecho blanco. Se perdió el 21 de marzo.





Si usted sabe de su paradero, llamar al 8389-5535 o 6030-0242. Agradecemos compartir.

Nombre del gato perdido: ‘Aslan’.





Lugar donde fue vista por última vez: Calle Guapinol, San Pedro de Poás, Alajuela.

Descripción: anda sin collar. Se perdió el 28 de febrero.

Si usted sabe de su paradero, llamar al 8757-0049 o 8586-7710. Cada compartir nos acerca a su rescate.

﻿Perder a una mascota es una experiencia dolorosa, pero también una oportunidad para demostrar que la solidaridad está viva. Si usted ha visto a alguno de estos animales, no dude en comunicarse con sus familias o al WhatsApp de Guardianes, 8968-6213.

Recuerde que adoptar o encontrar una mascota debe hacerse con responsabilidad. Nunca compre un animal sin confirmar su procedencia. Podría estar perpetuando, sin querer, el ciclo del robo de mascotas.