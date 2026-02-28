Pizarra de mascotas perdidas: sus familias las buscan con urgencia

En distintas comunidades de Costa Rica, muchas familias enfrentan una angustia silenciosa: la desaparición de su mascota. Ya sea por un descuido en casa, un paseo sin retorno o incluso por situaciones de robo, decenas de perros y gatos se extravían, dejando un gran vacío emocional en quienes los esperan.

Ante esta realidad, Teletica.com, con la sección ¡De vuelta a casa!, en colaboración con Guardianes de Perros, busca reunir mascotas perdidas con sus seres queridos.

En este espacio, usted encontrará publicaciones con los casos más recientes: fotografías, características particulares, lugares donde fueron vistos por última vez y formas de contacto con las familias.

Le invitamos a sumarse activamente a esta causa. Esté atento a su entorno, comparta esta información en redes sociales o conserve los datos en caso de ser necesarios. Un pequeño gesto de su parte puede marcar una enorme diferencia en la vida de una mascota y en la de quienes la esperan con el corazón abierto.

Mascotas perdidas

Nombre de la perra perdida: ‘Abby’.

Lugar donde fue vista por última vez: San José, San Sebastián, urbanización Los Geranios (Paso Ancho).

Descripción: pequeñita, blanca con negro, pesa aproximadamente 8 kilos y tiene un colmillo salido. Se perdió el 18 de febrero en horas de la noche.

Si usted sabe de su paradero, llame al 8487-5206.

Nombre del gato perdido: ‘Sam’.

Lugar donde fue visto por última vez: San Jerónimo de Moravia, sobre Ruta 32.

Descripción: amarillo con blanco, es grande, de aproximadamente 6 kilos, muy sociable. Tiene un solo ojo. Se perdió el 16 de febrero.

Si usted conoce su paradero, puede comunicarse al 8330-2283.

Nombre del perro perdido: ‘Oslo’

Lugar donde fue visto por última vez: San José centro, barrio Los Ángeles, calle 10: del hotel Talamanca, 200 metros al sur, a la par del hotel Solo Bueno.

Descripción: blanco, mediano, tiene una mancha roja detrás de la oreja derecha. Se perdió el 24 de febrero en horas de la noche.

Si tiene información, puede brindarla al 6083-1213.

Nombre de la perra perdida: ‘Layla’.

Lugar donde fue vista por última vez: Heredia, San Pablo.

Descripción: Border collie negra con blanco, tiene una mancha blanca en la punta de la cola. Se perdió el 20 de febrero.

Si usted sabe de su paradero, por favor, llame al 6411-4717.

Perder a una mascota es una experiencia dolorosa, pero también una oportunidad para demostrar que la solidaridad está viva. Si usted ha visto a alguno de estos animales, no dude en comunicarse con sus familias o al WhatsApp de Guardianes, 8968-6213.

Recuerde que adoptar o encontrar una mascota debe hacerse con responsabilidad. Nunca compre un animal sin confirmar su procedencia. Podría estar perpetuando, sin querer, el ciclo del robo de mascotas.

*Este medio solo difunde los casos, no recibe solicitudes de publicación ni brinda ayuda a las familias afectadas por la pérdida de su amigo de cuatro patas.



