Nuevo virus detectado en garrapatas en Costa Rica: ¿cómo afecta a sus mascotas?

La detección por primera vez del Jingmen tick virus en garrapatas de Costa Rica abrió nuevas líneas de investigación sobre este patógeno. El hallazgo también despertó dudas entre los dueños de mascotas sobre un posible riesgo para perros y gatos.​

El virus fue identificado en garrapatas de la especie Amblyomma mixtum recolectadas en La Siberia de Valle La Estrella, Limón. El descubrimiento fue publicado en junio del 2026 en la revista científica Microbiology Spectrum. Este constituye el primer reporte del Jingmen tick virus en Costa Rica y en Centroamérica.

Víctor Montenegro, médico veterinario e investigador que participó en el estudio, explicó a Teletica.com que el virus fue descubierto en China en el 2014 y desde entonces se ha detectado en Asia, Europa, África y América. También se ha identificado en humanos, roedores, ganado y distintas especies de garrapatas.



Pese a ese panorama, el especialista aclaró que por el momento no existe evidencia científica de que el virus afecte a perros o gatos.

​"Este virus no se ha aislado ni se ha demostrado que afecte a perros o gatos", indicó Montenegro.

El investigador señaló que la garrapata donde se encontró el virus en Costa Rica puede alimentarse de diferentes animales durante su ciclo de vida. También puede picar a las personas; sin embargo, hasta ahora no se ha demostrado que transmita esta enfermedad a los humanos.



Pese a ello, los especialistas recomiendan cuidar a sus mascotas de garrapatas por una posible infección de este padecimiento u otros.

Es importante aclarar que, aunque no se han registrado casos, se desconoce qué afectación podría tener un perro o gato contagiado; por ello es importante la prevención.



Las enfermedades que sí amenazan a las mascotas

Las garrapatas continúan siendo uno de los principales riesgos para la salud de las mascotas.



Montenegro explicó que la garrapata del perro (Rhipicephalus sanguineus) es la principal transmisora de enfermedades en Costa Rica.



Entre las más frecuentes se encuentran:

​Anaplasmosis: causa fiebre, decaimiento y malestar general. Puede convertirse en una enfermedad crónica.

causa fiebre, decaimiento y malestar general. Puede convertirse en una enfermedad crónica. Ehrlichiosis canina: provoca fiebre, hemorragias y daño en distintos órganos. Los casos graves pueden causar la muerte.

provoca fiebre, hemorragias y daño en distintos órganos. Los casos graves pueden causar la muerte. Babesiosis: produce fiebre, anemia y decaimiento. También puede afectar el hígado y el bazo.

El veterinario recomendó utilizar productos para el control de garrapatas durante todo el año. También aconsejó revisar a los perros después de visitar fincas, potreros, playas o zonas con abundante vegetación.



Montenegro recordó que otra enfermedad importante en los perros es el gusano del corazón. En este caso, el contagio ocurre por la picadura de mosquitos infectados y no por garrapatas.



El parásito se aloja en el corazón y en los vasos sanguíneos. La enfermedad puede causar daños severos si no recibe tratamiento oportuno.



Mientras esos estudios avanzan, los especialistas reiteran que la principal medida para proteger a las mascotas sigue siendo la prevención de las picaduras de garrapatas y el control veterinario periódico.