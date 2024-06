¿No sacar a su mascota a pasear es maltrato animal? Un experto lo explica

Pasear a las mascotas puede ofrecer muchas ventajas para los animales como para sus dueños, como el ejercicio físico, la estimulación mental de los animales, la reducción de estrés y ansiedad en el animal y el vínculo dueño-mascotas.

Pese a ello, hay personas que no disfrutan los paseos, por lo que deciden no sacar a sus perros o gatos a pasear.

Depende de las condiciones, no sacar a su mascota puede considerarse maltrato animal, por ello Teletica.com conversó con el etólogo o experto en comportamiento animal, David Peiró para aclarar estas situaciones en las que lo mejor es no sacar al animal.

​"En el caso del perro, es un animal explorador y necesita estimulación. Es como si sus ojos los tuviera en la nariz, por medio de esos olores sientes cosas diferentes, no son como nosotros. Por eso es indispensable si tiene un perro sacarlo a explorar. Además, hacen sus necesidades afuera, si no los saca, pues lo van a hacer dentro y no es la idea", indicó Peiró.

Sin importar cómo fue criado un perro, el canino siempre va a necesitar salir y conductas no comer, cola baja, sobresalto fácil o una conducta destructiva son señales de que su mascota está deprimida por la falta de exploración, es decir, paseos.

El especialista acotó que es necesario cambiar el trayecto del paseo, que no siempre sea al mismo parque o por las mismas calles, para activar el olfato de las mascotas y que estas disfruten más cada salida.

En el caso de los gatos, el etólogo indicó que no es correcto encerrar a un gato rescatado que siempre ha vivido fuera. Que lo correcto es castrarlos, y que deben andar libres.

"Los gatos son diferentes, su conducta es otra. Cuando un gato ha sido criado dentro no debe sacarse a pasear, y es incorrecto ponerle un arnés, eso es para los perros. Los gatos se aferran al lugar. Cuando el gato siempre ha vivido en la calle, no se debe encerrar, no lo soportaría. Lo correcto con los gatos es o desde cachorros enseñarlos a estar en la casa o a andar fuera, pero no tratarlos como perros", subrayó.