Miositis: ¿qué es y cómo puede afectar la calidad de vida de los animales?

La miositis es una inflamación de los músculos que puede afectar la movilidad y la calidad de vida de los animales. El padecimiento tiene diversas causas y su gravedad depende de la zona afectada, el origen de la enfermedad y la respuesta del paciente al tratamiento.

El médico veterinario de la Universidad Nacional (UNA), Mauricio Jiménez, explicó a Teletica.com que el término miositis describe, de forma general, un proceso inflamatorio en el tejido muscular.

“La miositis, principalmente, es un término muy general, porque lo que indica es una inflamación del músculo. Esa inflamación va a causar dolor y, por supuesto, disminución de la actividad muscular”, explicó Jiménez.

El especialista señaló que la enfermedad puede aparecer por diferentes motivos. Entre ellos están las intoxicaciones, infecciones bacterianas o virales, algunos medicamentos, golpes, traumatismos y enfermedades autoinmunes.

Los síntomas varían según el músculo afectado. El animal puede presentar dolor, debilidad muscular, dificultad para movilizarse o incluso inmovilización.

Miositis en los músculos de la mandíbula

Uno de los cuadros más severos puede presentarse en los músculos maseteros. Estos músculos participan en el movimiento de la mandíbula y resultan fundamentales para que el animal pueda alimentarse.

En estos casos, el perro puede presentar dificultad para abrir y mover la boca. La situación puede generar complicaciones graves por la imposibilidad de consumir alimentos.

“Hay una incapacidad para movilizar todo lo que es el aparato para alimentarse, la movilización de la boca. Todo esto va a traer consecuencias muy severas”, indicó el veterinario.

La enfermedad también puede dejar secuelas a largo plazo. Jiménez explicó que algunos animales desarrollan atrofia muscular después de superar el proceso inflamatorio.

La afectación puede ser evidente en el rostro. Esto ocurre principalmente cuando un lado de la cara presenta mayor pérdida muscular que el otro.

Las causas pueden ser diversas

El diagnóstico de miositis requiere determinar primero cuál es la causa del problema. El tratamiento cambia según el origen de la enfermedad.

Los veterinarios pueden recurrir a antibióticos, antiinflamatorios, analgésicos o antivirales. En casos con daños severos, también puede ser necesaria la terapia física.

“Es importante determinar la causa para la cual está el tratamiento a seguir”, afirmó Jiménez.

El especialista también explicó que algunas miositis están relacionadas con afectaciones en los nervios. Entre ellos está el nervio facial.

Las infecciones en el canal auditivo también pueden generar complicaciones. El cuidado de la cavidad oral representa otro punto importante para prevenir problemas.

“Nos descuidamos mucho de la sanidad o el cuidado de la cavidad oral. Esto también es uno de los que puede provocar cuadros en los cuales puede afectar que el perro después prácticamente no se pueda alimentar”, señaló.

Enfermedades autoinmunes pueden provocar nuevos episodios

Las miositis también pueden estar relacionadas con enfermedades autoinmunes. En estos casos, el sistema inmunológico ataca células del propio organismo.

Jiménez indicó que este tipo de enfermedades todavía presenta muchas áreas desconocidas. La situación ocurre tanto en medicina humana como en veterinaria.

“Muchas de las miositis pueden venir relacionadas con efectos sobre los nervios. Algunas pueden darse y pueden repetirse con el tiempo. Estas son principalmente las miositis que muchas veces están relacionadas con enfermedades autoinmunes”, explicó.

El tratamiento puede incluir medicamentos inmunosupresores. Estos buscan reducir la respuesta del sistema inmunológico y limitar el daño.

¿Existen razas más propensas?

El veterinario explicó que algunos factores genéticos podrían aumentar la predisposición a enfermedades autoinmunes.

El entrecruzamiento entre animales de una misma familia puede favorecer la aparición de factores genéticos que permanecen ocultos. Sin embargo, Jiménez aclaró que todavía existe desconocimiento sobre las causas exactas de muchas enfermedades autoinmunes.

También recomendó evitar traumatismos y esfuerzos excesivos. El entrenamiento intenso sin una preparación adecuada puede provocar inflamaciones musculares.

Esto adquiere relevancia en perros que realizan actividades de trabajo o defensa. El uso de objetos duros durante el entrenamiento también puede generar lesiones en los músculos maseteros.

“Si no tienen un calentamiento adecuado y todo, y no se manejan adecuadamente, eso puede hacer que se dé una inflamación más severa de toda la parte muscular”, subrayó.

¿Cuáles son los primeros síntomas?

Los primeros signos dependen de la zona afectada.

Entre las señales de alerta están:

Debilidad en las extremidades.



Dificultad para levantarse.



Problemas para caminar o movilizarse.



Dolor al tocar determinadas zonas.



Dificultad para mover la mandíbula.



Problemas para comer.



Pérdida progresiva de masa muscular.

El diagnóstico puede requerir diferentes pruebas. Los especialistas deben descartar problemas en la médula espinal, huesos y extremidades.

En algunos casos se necesita una biopsia muscular. La muestra se analiza con tinciones especiales y queda a cargo de un médico patólogo.

Miositis no significa necesariamente una muerte inminente

Recibir un diagnóstico de miositis no significa que el animal tenga una mala calidad de vida de forma automática.

El pronóstico depende de la etapa de la enfermedad, la causa, el músculo afectado y la respuesta al tratamiento.

La terapia física puede ayudar a recuperar parte de la movilidad. En casos más complejos, algunos animales pueden requerir métodos especiales de alimentación.

“Cuando un perro, a pesar de darle terapia médica, tratamientos y terapia física, está perdiendo condición y no puede alimentarse ni con alimentos blandos o líquidos, ahí habría que valorar si está en un estado de sufrimiento”, explicó Jiménez.

En situaciones específicas también existe la posibilidad de colocar una sonda de alimentación. La decisión depende de la calidad de vida del animal y de las condiciones particulares de cada caso.

¿Cuándo se considera la eutanasia?

La eutanasia puede plantearse cuando el animal presenta un deterioro grave y persistente. La valoración debe considerar el dolor, la capacidad para alimentarse, la movilidad y la respuesta a los tratamientos.

El procedimiento busca evitar el sufrimiento del animal. El veterinario administra medicamentos que inducen una anestesia profunda y posteriormente provocan el paro cardiorrespiratorio.

La decisión debe analizarse de manera individual. El diagnóstico de miositis, por sí solo, no determina la necesidad de aplicar la eutanasia.