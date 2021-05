¿Los abejones de mayo son tóxicos para las mascotas?

Con la llegada de las lluvias, salen los 'abejones de mayo' y entran a nuestros hogares atraídos por la luz artificial. Los más felices ante su ingreso son las mascotas.



Los perros y los gatos aman perseguir a los insectos y los 'abejones de mayo', al quedar ciegos con la intensa luz, son las víctimas perfectas.

Así lo explica Ricardo Murillo, biólogo de la Universidad de Costa Rica (UCR).

"Los abejones de mayo son como una deliciosa galleta para las mascotas, no son tóxicos, pero si se consumen muchos pueden causar una indigestión, pero nada grave", comentó el especialista.

Los abejones no son tóxicos, no pican y no causan ningún daño, en realidad ellos son beneficiosos para el medio ambiente y deben de cumplir su ciclo de vida.

De ahí la importancia de no matarlos y prevenir que nuestras mascotas se los coman, ya que su población ha ido en descenso en los últimos años.