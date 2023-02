Las razas de perros con mayor predisposición a desarrollar enfermedades

"Respecto a los perros de raza mixta o comúnmente llamados 'zaguates'. Es cierto que existe una mayor fortaleza en cuanto a lo que es la presentación de enfermedades de tipo específico.

"Esto no quiere decir que no se enfermen. Básicamente, pueden padecer de cualquier patología. Sin embargo, la predisposición a desarrollar enfermedades específicas no es tal cual", finalizó el doctor.