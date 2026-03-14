¿Las ha visto? Estas mascotas están extraviadas y buscan volver a su hogar

En distintos puntos de Costa Rica, cada semana se repite una historia que preocupa a decenas de familias: la desaparición de sus mascotas. Ya sea por un descuido, un portón abierto o un susto inesperado, muchos perros y gatos se extravían y dejan un vacío enorme en sus hogares.

Ante esta realidad, Teletica.com, mediante la sección ¡De vuelta a casa!, en colaboración con Guardianes de Perros, busca servir como puente para que estas mascotas puedan regresar con quienes las esperan con angustia y esperanza.

En este espacio encontrará los casos más recientes, con fotografías, descripciones, lugares donde fueron vistas por última vez y los contactos directos de las familias.

Su apoyo es fundamental: observe su entorno, comparta la información y conserve los datos. Un pequeño gesto puede ser determinante para lograr un reencuentro.

Mascotas perdidas

Nombre de la mascota perdida: ‘Holly’.

Lugar donde fue vista por última vez: San José, Escazú, San Antonio, Lotes Perú.

Descripción: es pequeña, con orejas y ojos grandes. Se perdió el 28 de febrero.

Si usted sabe de su paradero, comuníquese al 6327-3934 o al 8890-4919.

Nombre de la mascota perdida: ‘Sam’.

Lugar donde fue vista por última vez: Puntarenas, Marañonal de Esparza, cerca de los tribunales.

Descripción: es un adulto mayor, color blanco, sin cola, gordito y de pelito corto. Le faltan algunos dientitos de abajo. Necesita tomar su medicación con urgencia y seguir una alimentación especial recomendada por el médico, ya que padece del páncreas. Se perdió el 2 de marzo.

Si usted conoce su paradero, puede llamar al 8824-6758.

​Nombre de la mascota perdida: ‘Milly’.

Lugar donde fue vista por última vez: Cartago, La Unión, urbanización Tacora, por la pista Florencio del Castillo, detrás de Pequeño Mundo.

Descripción: color blanco con beige. Su familia solicita que, si alguien la recogió, por favor la entregue, ya que tiene un hogar que la ama y está esperándola. Se perdió el 8 de marzo.

Si tiene información, puede brindarla al 8813-53-54 o al 8815-97-00.

Nombre de la mascota perdida: ‘Sweety’ (macho).

Lugar donde fue vista por última vez: Alajuela, San Rafael, Canchas Campbell.

Descripción: salchicha mini, color café, delgado, con una mancha blanca en el pecho. Sufre episodios de hipotensión, por lo que es urgente estabilizarlo. Se perdió el 3 de marzo.

Si usted sabe de su paradero, comuníquese al 8990-11-05 o al 8581-08-15.

La desaparición de una mascota no solo genera preocupación, también pone a prueba la solidaridad de las comunidades. Si usted ha visto a alguno de estos animales, no dude en comunicarse con sus familias o al WhatsApp de Guardianes, 8968-6213.

Recuerde que encontrar una mascota implica responsabilidad. Antes de adoptarla o comprar un animal, verifique siempre su procedencia. Podría estar ayudando, sin saberlo, a una familia que aún la busca.

Desde la organización Guardianes de Perros, su vocera, Ericka Martínez, explica que estos casos representan solo una pequeña parte de la situación que enfrentan cada semana.

​“Estos son solo cuatro casos de muchos que tenemos en lista. Toda la colaboración y el apoyo de las personas pueden marcar una gran diferencia. Por eso son tan importantes estos espacios, que no solo trabajan por el bienestar animal, sino que también contribuyen al bienestar y la salud mental de quienes atraviesan estos momentos; ellos sienten que no están solos”, señaló.

Martínez agregó que el acompañamiento a las familias también es clave durante la búsqueda de las mascotas.

​“De mi parte, en cada caso no solo brindo asesoría personalizada desde la experiencia y estudio en conducta animal, sino que también ofrecemos contención a los tutores en un momento de crisis, que de verdad no la pasan nada bien al perder a sus peluditos”, concluyó.

Puede repasar más casos de perros y gatos perdidos en este enlace.

*Este medio solo difunde los casos, no recibe solicitudes de publicación ni brinda ayuda directa a las familias afectadas.