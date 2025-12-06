¿Las ha visto? Ayude a estas mascotas extraviadas a volver a sus hogares

En distintas comunidades de Costa Rica, muchas familias enfrentan una angustia silenciosa: la desaparición de su mascota. Ya sea por un descuido en casa, un paseo sin retorno o incluso por situaciones de robo, decenas de perros y gatos se extravían, dejando un gran vacío emocional en quienes los esperan.

Ante esta realidad, Teletica.com con la sección “¡De vuelta a casa!”, en colaboración con Guardianes de Perros, busca reunir mascotas perdidas con sus seres queridos.

En este espacio, usted encontrará publicaciones con los casos más recientes: fotografías, características particulares, lugares donde fueron vistos por última vez y formas de contacto con las familias.

Le invitamos a sumarse activamente a esta causa. Esté atento a su entorno, comparta esta información en redes sociales o conserve los datos en caso de ser necesarios. Un pequeño gesto de su parte puede marcar una enorme diferencia en la vida de una mascota y en la de quienes la esperan con el corazón abierto.

​Mascotas perdidas

Nombre del perro perdido: ‘Ovi’.

Lugar donde fue visto por última vez: Paraíso de Santa Cruz, en un sitio llamado “Pura Jungla”.

Descripción: adulto de 7 años, estatura baja, color blanco con manchas cafés. Visto por última vez el 19 de noviembre.

Si usted sabe de su paradero, llamar al 6262-0536 o 6284-9626.

Nombre de la gata perdida: ‘Kira’.

Lugar donde fue vista por última vez: Llamas del Bosque, Guápiles centro.

Descripción: se perdió el 25 de noviembre. Llevaba un collar rosado sin el dije de corazón. Tiene una “M” marcada en la frente, pelaje gris y blanco, ojos verdes, nariz rosada con borde negro y una esponjita negra en la pata derecha. Le teme a la gente y a ruidos fuertes.

Si usted sabe de su paradero, llamar al 8860-0058.

Nombre del perro perdido: ‘Ralph’.





Lugar donde fue visto por última vez: Quepos y alrededores (podría estar en el Valle Central).





Descripción: adulto mayor, con muchas canas en el hocico, tamaño grande, color negro con pecho blanco y una mancha blanca en la parte superior del cuello. Llevaba una pechera naranja al momento de desaparecer. Se perdió el 27 de octubre.





Si usted sabe de su paradero, llamar al 7195-0204. Se ofrece recompensa, no se harán preguntas.

Nombre del perro perdido: ‘Oddy’.

Lugar donde fue visto por última vez: San José, Desamparados, San Antonio.

Descripción: tiene problemas de escoliosis y es muy nervioso. Se perdió el 2 de diciembre.

Si usted sabe de su paradero, llamar al 8710-3267. Agradecemos compartir.

Perder a una mascota es una experiencia dolorosa, pero también una oportunidad para demostrar que la solidaridad está viva. Si usted ha visto a alguno de estos animales, no dude en comunicarse con sus familias o al WhatsApp de Guardianes, 8968-6213.

Recuerde que adoptar o encontrar una mascota debe hacerse con responsabilidad. Nunca compre un animal sin confirmar su procedencia. Podría estar perpetuando, sin querer, el ciclo del robo de mascotas.

Puede repasar los casos de la semana anterior en la siguiente nota.

*Este medio solo difunde los casos, no recibe solicitudes de publicación ni brinda ayuda a las familias afectadas por la pérdida de su amigo de cuatro patas.