La historia detrás del éxito de Logan, el perro tico más seguido en redes sociales

"Cuando la creamos, fuimos una cuenta más en un mar de redes sociales. No teníamos ningún objetivo, solo era para que mis redes sociales personales no fueran solo Logan y él tuviera su espacio. Y pues de un pronto a otro empezó a suceder lo que yo pensaba, a más personas les hizo gracia Logan, y un video en particular, de él en el río, se hizo viral. Pasamos de menos de 500 seguidores a más de 50.000 gracias a un solo video y a partir de ahí ha sido un crecimiento sostenido. Y ahora, si se suman todos los perfiles, alcanzamos más de 1.5 millón de personas", comentó a Teletica.com