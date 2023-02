Gusano del corazón: un enemigo silencioso que podría afectar a su perro

18 de febrero de 2023, 8:00 AM

Algo tan común como la picadura de un mosquito podría poner en riesgo la vida de su perro y provocar un daño pulmonar severo, daño en vasos sanguíneos, insuficiencia cardíaca y hasta la muerte, en caso de no ser tratado a tiempo. Un país como Costa Rica, donde la época lluviosa es el escenario ideal de los mosquitos, se convierte en un paraíso para estos insectos que podrían infectar al animal sin que usted se entere. Según explicó el doctor Carlos Alberto Calvo, gerente técnico de Centroamérica y Caribe de Boehringer Ingelheim, la enfermedad del gusano del corazón se desarrolla con una lombriz parasitaria conocida como Dirofilaria immitis. En el perro huésped, los parásitos se convierten en adultos y se reproducen mientras viven dentro del animal. Para diagnosticarla de forma correcta, el veterinario realiza un análisis de sangre y lo determina por medio de los antígenos que han sido liberados en el torrente sanguíneo del perro. Las proteínas del parásito del corazón pueden ser detectadas en la sangre, aproximadamente, cinco meses después de la picadura de un mosquito infectado.

Para la eliminación del parásito, se recomienda la prevención a través de un desparasitante interno ideal para eliminar las larvas de este intruso en el cuerpo del animal, el cual se debe administrar mensualmente en caso de encontrarse en zonas con alta prevalencia de la enfermedad. El ciclo del desarrollo de este parásito es complejo y muchas veces no es sensible a los tratamientos, por lo que es importante aplicarlos cada 30 días.