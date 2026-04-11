'Grooming' en mascotas: riesgos en la piel, estrés y claves para un cuidado seguro

El grooming —baño, corte de pelo, limpieza de oídos y uñas— es una práctica fundamental para el bienestar de perros y gatos. Sin embargo, cuando no se realiza correctamente, puede convertirse en un factor de riesgo para la piel, el comportamiento e incluso la salud general de las mascotas.

La médica veterinaria especialista en Dermatología, Gabriela Mizrachi, advierte que uno de los principales problemas está en el uso inadecuado de productos.

​“Hay muchos tipos de champús. Si los animales no tienen infecciones de piel y se usan champús medicados, eso les reseca mucho la piel, cuando en realidad lo que necesitamos es hidratarla”, explicó.

En animales sanos, señala, se pueden utilizar productos de buena calidad, preferiblemente dermatológicos. Pero cuando hay lesiones o enfermedades cutáneas, el abordaje debe ser distinto y supervisado por un profesional.

En ese sentido, Mizrachi destaca el rol clave de los groomers como primer filtro. “Ellos pueden notar cambios o problemas en la piel y deben informarlo a los dueños para que consulten con el veterinario”, indicó.

Riesgos en la piel y contagios

Uno de los riesgos más frecuentes está relacionado con la higiene del lugar donde se realiza el grooming. La especialista advierte que la falta de desinfección adecuada en utensilios y superficies puede facilitar la transmisión de hongos u otras infecciones.

“Sí hay posibilidad de que se les pegue algo si no hay una correcta limpieza. De hecho, he tenido pacientes a los que les ha pasado”, afirmó.

Además, menciona que las pulgas siguen siendo un problema común. “En groomings, veterinarias y en todos lados puede haber pulgas. Si no van bien protegidos, pueden regresar con pulgas o con alergias”, agregó.

Otro punto crítico es el corte de pelo, especialmente en razas de doble capa. Un mal procedimiento puede generar alopecia permanente, es decir, que el pelo no vuelva a crecer correctamente.

Estrés: un factor silencioso

Más allá de la piel, el estrés es otro de los grandes factores a considerar.

​“Es un proceso estresante para casi cualquier animal”, explicó Mizrachi, quien añade que los cambios de entorno o de persona pueden intensificar la ansiedad.

En algunos casos, recomienda el uso de productos naturales o medicamentos, siempre bajo supervisión veterinaria, para reducir el impacto emocional antes del grooming.

En gatos, el escenario es aún más delicado.

​“Con gatos es todavía más complicado. Algunos incluso necesitan sedación, por eso es importante que el 'grooming' se haga bajo supervisión veterinaria”, detalló.

¿Cada cuánto se debe bañar a una mascota?

La frecuencia del grooming depende del tipo de pelaje y las necesidades individuales. En perros de pelo corto y sanos, el baño puede realizarse aproximadamente cada 22 días. En cambio, si existe una enfermedad cutánea, puede ser necesario bañarlos incluso una vez por semana, pero siempre con indicación veterinaria.

En el caso de los gatos, Mizrachi es clara: “No es necesario bañarlos regularmente”.

¿Se puede hacer grooming en casa?

Realizar ciertas rutinas en casa —como cortar uñas o limpiar oídos— es posible, siempre que el dueño esté bien informado. “Todo eso es muy sencillo, pero hay que saber cómo hacerlo y con qué productos”, explicó.

Eso sí, recomienda evitar improvisaciones, especialmente si la mascota presenta problemas en la piel. “Antes de hacer cualquier procedimiento, lo ideal es consultar con el veterinario para que indique qué usar y cómo hacerlo”, subrayó.﻿

La especialista resume algunos puntos esenciales para reducir riesgos:

Utilizar productos adecuados según el estado de la piel.



Verificar la higiene del lugar de grooming .



. Mantener protección contra pulgas.



Observar cambios en la piel o el comportamiento.



Consultar siempre con un veterinario ante cualquier duda.

Lejos de desaconsejar el grooming, Mizrachi insiste en su importancia, pero con responsabilidad compartida.