¿Gimnasios para perros en Costa Rica? Una realidad cada vez más cercana

Los gimnasios para perros comienzan a abrirse paso como una tendencia emergente en Costa Rica, aunque todavía no bajo ese nombre ni como espacios independientes.

Actualmente, este tipo de ejercicio guiado se ofrece principalmente en guarderías caninas y centros de terapia, pero especialistas coinciden en que su formalización como “gimnasios para mascotas” podría estar más cerca de lo que parece.



La etóloga canina Alexandra Alvarado explicó a Teletica.com que estos espacios cumplen una función clave para la salud física y emocional de los perros.

​“Son lugares donde nuestros perritos pueden hacer ejercicio, quemar energía y bajar el estrés de una forma segura y guiada”, señala.

Entre los equipos y dinámicas más comunes se incluyen caminadoras especiales para perros, áreas de salto, circuitos de equilibrio y zonas de agua para fortalecer músculos sin riesgo de lesiones.



Según Alvarado, los beneficios son múltiples: ayudan a que el perro esté más tranquilo en casa, reducen la ansiedad y los comportamientos problemáticos, mejoran la condición física y previenen la obesidad.

Además, resultan especialmente útiles para perros muy energéticos, mascotas que viven en apartamentos o animales en procesos de rehabilitación.

“No reemplaza los paseos, pero sí es un extra muy útil, sobre todo cuando llueve todo el día o cuando andamos muy ocupados”, aclaró.

Aunque en el país todavía no existen gimnasios para perros como tal, la especialista confirma que el concepto ya se aplica.

​“Sí existen, pero no como gimnasios; están dentro de guarderías y centros de terapia. Gimnasio en sí, no”, puntualizó.

Uno de los factores que podría impulsar la llegada de estos espacios especializados es el crecimiento sostenido del sobrepeso en perros y gatos. Esta problemática refleja patrones similares a los de los humanos y preocupa cada vez más al sector veterinario.

​“Si nosotros tenemos sobrepeso y además les damos alimentos extra aparte del concentrado, podemos aumentar su peso. Esto lo vemos tanto en perros como en gatos”, explica Mauricio Jiménez, veterinario y académico de la Universidad Nacional (UNA).

El especialista advierte que el sobrepeso no es solo un asunto estético. Tiene consecuencias directas en la salud de las mascotas, como problemas osteoartríticos, dolor en las articulaciones, sobrecarga en tendones y ligamentos, y afectaciones en órganos vitales como hígado, riñones y corazón.



Entre las causas más comunes destacan el exceso de comida, los premios frecuentes, la falta de ejercicio y la dinámica familiar.

​“A veces los dueños dan jamón, galletas o pequeñas porciones porque ven que el perro llora. Otros animales reciben el alimento correcto, pero algún familiar les da más, y eso dificulta mucho la pérdida de peso”, explica Jiménez.

¿Un modelo que podría consolidarse?



En este contexto, los gimnasios para perros aparecen como una opción complementaria para combatir el sedentarismo y mejorar la calidad de vida de las mascotas. Para Alvarado, estos espacios representan un beneficio integral.

​“Al final, son un lugar para que nuestro perro esté feliz, relajado y sano, y para que nosotros tengamos más paz en el hogar”.

Con el aumento del sobrepeso en mascotas y una mayor conciencia sobre el bienestar animal, la pregunta ya no es si los gimnasios para perros llegarán a Costa Rica, sino cuándo y bajo qué modelo terminarán por consolidarse.

