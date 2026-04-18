Familias piden ayuda para llevar a sus mascotas perdidas de vuelta a casa

En distintas comunidades de Costa Rica, muchas familias enfrentan una angustia silenciosa: la desaparición de su mascota. Ya sea por un descuido en casa, un paseo sin retorno o incluso por situaciones de robo, decenas de perros y gatos se extravían, dejando un gran vacío emocional en quienes los esperan.

Ante esta realidad, Teletica.com, con la sección “¡De vuelta a casa!”, en colaboración con Guardianes de Perros, busca reunir mascotas perdidas con sus seres queridos.

En este espacio, usted encontrará publicaciones con los casos más recientes: fotografías, características particulares, lugares donde fueron vistos por última vez y formas de contacto con las familias.

Le invitamos a sumarse activamente a esta causa. Esté atento a su entorno, comparta esta información en redes sociales o conserve los datos en caso de ser necesarios. Un pequeño gesto de su parte puede marcar una enorme diferencia en la vida de una mascota y en la de quienes la esperan con el corazón abierto.

​Mascotas perdidas

Nombre de la gata perdida: ‘Padme’.

Lugar donde fue vista por última vez: San José, Escazú centro o San Rafael.

Descripción: color crema con blanco, gordita, edad 9 años. Se extravió el 22 de marzo.

Si usted sabe de su paradero, puede llamar al 8920-7136. Agradecemos compartir.

Nombre del perro perdido: ‘Tobby’.

Lugar donde fue visto por última vez: Puntarenas, Quepos, Savegre, El Paso (calle vieja Savegre).

Descripción: 13 años, color blanco con beige, tiene pecas en la piel por la edad. Requiere alimentación especial debido a su condición de insuficiencia renal crónica. Se perdió el 7 de abril.

Si usted sabe de su paradero, puede llamar al 8377-7510 o 8313-3979. Agradecemos compartir.

​

Nombre de la perra perdida: ‘Perris’.

Lugar donde fue vista por última vez: Cartago, Residencial Cartago.

Descripción: color blanca con café, es muy nerviosa. Se perdió el 7 de abril.

Si usted la ha visto o sabe de su paradero, puede llamar al 8804-5571. Agradecemos compartir.

Nombre de la perra perdida: ‘Riley’.

Lugar donde fue vista por última vez: San José, Hatillo #5.

Descripción: hembra, café con blanco, ojos celestes. Se extravió el 13 de abril.

Si usted sabe de su paradero, puede llamar al 8881-3508. Agradecemos compartir.

Perder a una mascota es una experiencia dolorosa, pero también una oportunidad para demostrar que la solidaridad está viva. Si usted ha visto a alguno de estos animales, no dude en comunicarse con sus familias o al WhatsApp de Guardianes, 8968-6213.

Recuerde que adoptar o encontrar una mascota debe hacerse con responsabilidad. Nunca compre un animal sin confirmar su procedencia. Podría estar perpetuando, sin querer, el ciclo del robo de mascotas.

Puede repasar los casos de la semana anterior en la siguiente nota.

*Este medio solo difunde los casos, no recibe solicitudes de publicación ni brinda ayuda a las familias afectadas por la pérdida de su amigo de cuatro patas.