Estas mascotas siguen sin aparecer: ayúdelas a regresar a casa
Repase los casos de perros y gatos perdidos esta semana en nuestra sección '¡De vuelta a casa!', con la colaboración de Guardianes de Perros.
En distintas comunidades de Costa Rica, muchas familias enfrentan una angustia silenciosa: la desaparición de su mascota. Ya sea por un descuido en casa, un paseo sin retorno o incluso por situaciones de robo, decenas de perros y gatos se extravían, dejando un gran vacío emocional en quienes los esperan.
Ante esta realidad, Teletica.com, con la sección ¡De vuelta a casa!, en colaboración con Guardianes de Perros, busca reunir mascotas perdidas con sus seres queridos.
En este espacio, usted encontrará publicaciones con los casos más recientes: fotografías, características particulares, lugares donde fueron vistos por última vez y formas de contacto con las familias.
Le invitamos a sumarse activamente a esta causa. Esté atento a su entorno, comparta esta información en redes sociales o conserve los datos en caso de ser necesarios. Un pequeño gesto de su parte puede marcar una enorme diferencia en la vida de una mascota y en la de quienes la esperan con el corazón abierto.
Mascotas perdidas
Nombre del perro perdido: ‘Doki’ (17 años).
Lugar donde fue visto por última vez: San Josecito, San Rafael de Heredia.
Descripción: casi no escucha ni ve, está flaquito. Se perdió el 25 de febrero.
Si usted sabe de su paradero, puede llamar al 8911-0451.
Nombre del gato perdido: ‘Bongo’.
Lugar donde fue visto por última vez: San José, San Francisco de Dos Ríos.
Descripción: pelaje blanco con mancha gris en el lado derecho, tiene un ojo azul y el otro verde. Se perdió el 25 de febrero.
Se ofrece recompensa de ₡250.000. Si usted conoce su paradero, puede comunicarse al 6299-4546 o al 7085-2045.
Nombre de la gata perdida: ‘Nala’.
Lugar donde fue vista por última vez: San José, La Uruca, barrio Cristal.
Descripción: gatita amarilla de pelo largo, tiene patas cortas y un collar con su nombre y un AirTag. Se perdió el 13 de enero.
Se ofrece recompensa. Si usted sabe de su paradero, puede comunicarse al 8599-2328.Nombre del perro perdido: ‘Firu’ (14 años).
Perder a una mascota es una experiencia dolorosa, pero también una oportunidad para demostrar que la solidaridad está viva. Si usted ha visto a alguno de estos animales, no dude en comunicarse con sus familias o al WhatsApp de Guardianes, 8968-6213.
Recuerde que adoptar o encontrar una mascota debe hacerse con responsabilidad. Nunca compre un animal sin confirmar su procedencia. Podría estar perpetuando, sin querer, el ciclo del robo de mascotas.
Puede repasar los casos de la semana anterior en la siguiente nota.
*Este medio solo difunde los casos, no recibe solicitudes de publicación ni brinda ayuda a las familias afectadas por la pérdida de su amigo de cuatro patas.