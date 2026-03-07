Estas mascotas siguen sin aparecer: ayúdelas a regresar a casa

En distintas comunidades de Costa Rica, muchas familias enfrentan una angustia silenciosa: la desaparición de su mascota. Ya sea por un descuido en casa, un paseo sin retorno o incluso por situaciones de robo, decenas de perros y gatos se extravían, dejando un gran vacío emocional en quienes los esperan.

Ante esta realidad, Teletica.com, con la sección ¡De vuelta a casa!, en colaboración con Guardianes de Perros, busca reunir mascotas perdidas con sus seres queridos.

En este espacio, usted encontrará publicaciones con los casos más recientes: fotografías, características particulares, lugares donde fueron vistos por última vez y formas de contacto con las familias.

Le invitamos a sumarse activamente a esta causa. Esté atento a su entorno, comparta esta información en redes sociales o conserve los datos en caso de ser necesarios. Un pequeño gesto de su parte puede marcar una enorme diferencia en la vida de una mascota y en la de quienes la esperan con el corazón abierto.

Mascotas perdidas

Nombre del perro perdido: ‘Doki’ (17 años).

Lugar donde fue visto por última vez: San Josecito, San Rafael de Heredia.

Descripción: casi no escucha ni ve, está flaquito. Se perdió el 25 de febrero.

Si usted sabe de su paradero, puede llamar al 8911-0451.

​Nombre del gato perdido: ‘Bongo’.