Emprendedora tica diseña collares para que su mascota luzca glamurosa

“Cuando compré a Romeo, mi perrhijo, se portaba pésimo y, por eso, se entrenó y educó. La entrenadora estaba en contra de humanizar a los perros. Y yo andaba a Romeo con ropita, porque yo sentía que se veía súper tierno, pero ella me decía: ‘Eso está mal, no debería de ponerle ropa’. Y, poco a poco, fui entendiendo el porqué. Cuando había cenas especiales, yo quería que se viera especial, pero como no podía ponerle un traje, le dije a la entrenadora: ‘¿Qué hago?’ Y ella me dijo: ‘Búsquele un collar bien bonito’. Pero no encontré en el mercado collares lindos y delicados.